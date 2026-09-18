Adaletin ilk perdesi Eskişehir'de 20 yıllık kayıp dosyasında

Eskişehir'de 20 yıllık kayıp dosyasında ilk duruşma

Eskişehir'in Günyüzü ilçesi Çardaközü Mahallesi'nde 2005 yılında darbedilerek bir gözü zarar gören ve iddiaya göre jandarma süsü veren kişilerce kaçırılan Hamdi Karakuş, 1 Nisan 2006'da mahalle camisinin yanından alındıktan sonra bir daha haber alınamadı. Yıllarca kapanan dosya, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektif Timleri (JASAT) tarafından yeniden açıldı.

Olayın seyrine ilişkin delil gelişmesi:

JASAT'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında olayda kullanıldığı belirlenen av tüfeğinin dipçiğindeki kırık plastikten alınan DNA profili incelendi ve söz konusu profilin Maktul Hamdi Karakuş ile eşleştiği tespit edildi. Bu bulgu sonrası gözaltına alınan şüpheliler hakkında dava açıldı ve Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dosyanın birinci duruşması görüldü.

Mahkeme süreci ve verilen kararlar:

Duruşmaya tutuklu sanıklar ile tanıkların katılımı sağlandı. Sanıklar suçlamaları reddetti, bazıları maktulün yaşadığı yönünde beyanlarda bulundu ve ifadelerinde çelişkiler görüldü. Ailenin avukatı Doğancan Çıra, mahkemenin aile için yapılacak işlemleri kabul ettiğini ve hak mücadelesinin süreceğini belirtti.

Mahkeme heyeti, mevcut delil durumu ve kuvvetli suç şüphesinin varlığı gerekçesiyle tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Tutuklu bulunan sanıklar E.A., G.A., İ.K., M.K., M.Ö., S.A., Ü.A. ve Ü.Ö. olarak kaydedildi. Adli kontrol uygulanan sanıklar için de adli kontrollerin sürdürülmesine hükmedildi.

Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla 6 Kasım 2026 tarihine ertelendi. Mahkeme sürecinde bazı tanıkların duruşmaya katılmaması ve dosyanın henüz tekamül etmemesi, bir sonraki celsede değerlendirme yapılmasını gerektirdi. Ailenin yaşlı bir anne ve ablası olduğu, davanın takip edildiği mahkeme kayıtlarına geçti.

HAMDİ KARAKUŞ