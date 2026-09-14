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Adana Gültepe'de balkonda sopayla darp anı cep telefonuna yansıdı

Adana Sarıçam'da bir erkek şahsın balkonda bir kadına sopayla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 10:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Adana Gültepe'de balkonda sopayla darp anı cep telefonuna yansıdı

Olayın ayrıntıları:

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde bir erkek şahsın balkonda bulunan kadına sopayla saldırdığı anlar cep telefonu ile görüntülendi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen saldırı sırasında kadın, elindeki çarşafla sopaya karşı koymaya çalıştı.

Görüntülerde saldırganın kadına defalarca sopa ile vurduğu ve kadının kendisini korumaya çalıştığı yer alıyor. Mahalleye yayılan kadın yardım çığlıkları sırasında olay çevredeki bir kişi tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerdeki kritik anlar:

Kayıtlarda, bir süre devam eden şiddetin ardından şahsın kadının saçından tutup balkondan alarak evin içerisine götürdüğü de görülüyor. Görüntüler, saldırının şiddetini ve kadının korunma çabalarını açık biçimde ortaya koyuyor.

soruşturma başlatıldı:

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. Yetkililerden ve olayla ilgili resmi açıklamalardan sonra soruşturmanın detaylarının netleşmesi bekleniyor.

ADANA&#039;DA ERKEK ŞAHSIN BİR KADINI BALKONDA SOPA İLE DARP ETMESİ SANİYE SANİYE CEP TELEFONU İLE...

ADANA'DA ERKEK ŞAHSIN BİR KADINI BALKONDA SOPA İLE DARP ETMESİ SANİYE SANİYE CEP TELEFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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