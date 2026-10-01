Adana halinde 15 iş yeri küle döndü: yangın söndürme çalışmaları sürüyor

Adana halinde 15 iş yeri küle döndü

Adana'nın Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Vedat Dalokay Yaş Sebze ve Meyve Hal Kompleksi'nde akşam saatlerinde başlayan yangın, kısa sürede çevre iş yerlerine sıçradı ve toplam 15 iş yerinin kullanılamaz hale gelmesine yol açtı. Olayın çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

yangının yayılımı:

Edinilen bilgilere göre yangın, haldeki bir iş yerinde başladı. Alevler, içerde bulunan sebze ve meyve kasalarını hızla sardı; alev topuna dönen kasalar sayesinde yangın çevredeki 14 iş yerine daha sıçradı. Kısa sürede büyük hasar meydana geldi ve bazı iş yerlerinde maddi kayıp oluştu.

müdahale ve soruşturma:

Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekiplerine orman bölge ekipleri ve TOMA da destek verdi. Müdahale ekipleri yangını kısmen kontrol altına aldı; söndürme ve soğutma çalışmaları halen devam ediyor.

Yangının çıkış nedeni hakkında yetkililer tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Bölgedeki çalışmalar tamamlanmadan kesin zarar tespiti yapılamayacağı, ve yangının kesin nedeninin inceleme sonunda açıklanacağı bildirildi.

Adana halinde korkutan yangın: 15 iş yeri kullanılamaz hale geldi