Adana ihracatta çift haneli büyümesini sürdürüyor

Eylül verileri ve dokuz aylık tablo:

Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan 2026 Eylül ayı verilerini değerlendirerek kentin ihracat performansını paylaştı. Buna göre Adana, Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,1 artışla 272 milyon 255 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

Yılın Ocak-Eylül döneminde ise ihracat %14,2 artışla 2 milyar 515 milyon 504 bin dolar seviyesine yükseldi. Kıvanç, çift haneli artışın Adana sanayisinin üretim gücü ve ihracatçıların uluslararası rekabet kabiliyetine işaret ettiğini vurguladı.

İhracatın arkasındaki dinamikler:

Küresel ekonomideki belirsizlikler, jeopolitik gelişmeler ve uluslararası ticaretteki dalgalanmalara rağmen Adana’nın üretim ve ihracat performansının istikrarlı kaldığını belirten Kıvanç, maliyet baskıları ve finansmana erişim zorluklarına rağmen sağlanan artışın önemine dikkat çekti. Başkan, yılın son çeyreğinde bu ivmeyi korumak için çalışmaların kararlılıkla süreceğini ifade etti.

Başlıca pazarlar ve coğrafi çeşitlilik:

Eylül ayında Adana’dan en fazla ihracatın gerçekleştirildiği ülke Irak oldu; kente gönderilen ürünlerin değeri 25 milyon 238 bin dolar olarak kayda geçti. Bunu 19 milyon 675 bin dolar ile Amerika Birleşik Devletleri ve 16 milyon 926 bin dolar ile İspanya izledi. Kıvanç, farklı coğrafyalarda güçlü pazar varlığının ihracatın sürdürülebilirliği açısından kritik olduğunu belirtti.

Ocak-Eylül döneminde ise en yüksek ihracat 182 milyon 690 bin dolar ile İspanyaya yapıldı. İspanya'yı 182 milyon 290 bin dolar ile Irak ve 171 milyon 75 bin dolar ile Almanya takip ediyor. Başkan, mevcut pazarlardaki payı artırırken yeni pazarlara erişimin önemine vurgu yaptı.

Sektörel görüntü ve lider sektör:

Sektörel bazda Adana ihracatında liderliğini koruyan grup kimyevi maddeler ve mamulleri oldu. Eylül ayında bu sektörün ihracatı 87 milyon 880 bin dolar olarak gerçekleşti. Kimyayı 52 milyon 468 bin dolar ile tekstil ve hammaddeleri, 28 milyon 109 bin dolar ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri takip etti.

Ocak-Eylül döneminde kimya sektörü 680 milyon 735 bin dolar ile liderliğini sürdürürken, tekstil ve hammaddeleri 409 milyon 227 bin dolar, hububat ve ilgili ürünler ise 270 milyon 932 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Kıvanç, bu performansın Adana’nın üretim altyapısının gücünü ve üretimdeki çeşitliliğini gösterdiğini belirterek, sanayici ve ihracatçıları kutladı.

Kapanışta Başkan Kıvanç, katma değerli üretimi artırma, pazar çeşitliliğini geliştirme ve küresel rekabet gücünü yükseltme hedefleri doğrultusunda yılın kalan döneminde de yoğun bir çalışma sürecinin süreceğini ifade etti.

BAŞKAN KIVANÇ "ADANA’NIN İHRACATI EYLÜL’DE YÜZDE 17,1, İLK 9 AYDA YÜZDE 14,2 ARTTI"