Adana Kozan'da direksiyon hakimiyeti kaybeden tır şarampole yuvarlandı

Feke-Kozan kara yolunda kaza

Adana'nın Kozan ilçesi Suluğan mevkiinde meydana gelen kazada, iddiaya göre Feke istikametinde ilerleyen 01 AOM 211 plakalı tırın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kaza anı ve kurtarma çalışmaları:

Kazayı gören diğer sürücüler, olayı derhal jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kazada tırda sıkışan sürücü, gelen cankurtaran ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün, yetkililerce bildirildiği üzere ağır yaralı olduğu ve tedavi altına alındığı öğrenildi.

İnceleme ve soruşturma:

Jandarma ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı. Olayın oluş şekli ve nedenine ilişkin değerlendirmeler, yapılacak teknik inceleme ve raporlarla netleştirilecek.

Gelişmeler doğrultusunda yetkili birimler tarafından kamuoyuna ek bilgi verileceği belirtildi.

KOZAN İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA KONTROLDEN ÇIKAN TIRIN ŞARAMPOLE DEVRİLMESİ SONUCU SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI.