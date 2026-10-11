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adana lezzet festivali sıfır atık anlayışıyla on yılını kutladı

Adana Valisi Mustafa Yavuz, 10’uncu Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nin sıfır atık ilkesiyle, biyoçözünür ürünlerle ve huzur içinde geçtiğini söyledi.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 19:37

GÜNCELLEME: 11 Ekim 2026 - 19:46

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EDİTÖR: Hazal Tunç

adana lezzet festivali sıfır atık anlayışıyla on yılını kutladı

festivalin öne çıkan başlıkları:

Adana Valisi Mustafa Yavuz tarafından değerlendirilen 10’uncu Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Merkez Park’ta üç gün süren programıyla tamamlandı. Bu yılki tema Acısıyla Tatlısıyla On Yıl On’ca Lezzet olarak belirlendi ve etkinliklerin açılışı dev mangalın yakılmasıyla gerçekleştirildi. Alan, son gününde de ziyaretçi yoğunluğu yaşadı; Valinin ifadesiyle etkinlik boyunca yüz binlerce vatandaşımız il içinden, il dışından ve yurt dışından festivale katıldı.

sosyal katılım ve güvenlik:

Vali Yavuz, Adanalılara gösterdikleri ev sahipliği için teşekkür ederek festivalin hiçbir olumsuz olay yaşanmadan, huzur ve güven içinde geçtiğini vurguladı. Merkez Park’ta kurulan alan, hem yerel halkın hem de dışarıdan gelen misafirlerin rahatça dolaşabileceği biçimde düzenlendi. Organizasyon, yoğun katılıma rağmen hijyen ve düzeni korumayı başardı ve ziyaretçilere Adana’nın misafirperver yüzünü sergiledi.

sıfır atık uygulamaları:

Bu yıl festivalin ana eksenlerinden biri atık yönetimi oldu. Vali Yavuz, etkinliğin sıfır atık anlayışıyla düzenlendiğini belirterek, kullanıma sunulan ürünlerin mümkün olduğunca biyoçözünür malzemelerden seçildiğini söyledi. Alan temizliği ekipler tarafından sürekli sağlandı ve festival boyunca hijyen öncelikli tutuldu. Yetkililer, benzer yaklaşımları önümüzdeki yıllarda diğer etkinliklere de entegre etme niyetini açıkladı.

Festival alanında gıda stantlarının yanı sıra kültür ve sanat etkinlikleri, spor yarışmaları, yerli ve yabancı şeflerin sunumları ile Çukurova mutfağının farklı yorumları sunuldu. Genç ve çocuk şeflerin yarışmaları ile üniversite öğrencileri arasında düzenlenen uluslararası karşılaşmalar, etkinliğin kapsamını genişletti. Vali Yavuz, Uluslararası Adana Lezzet Festivali’ni Türkiye’nin en büyük gastronomi festivali olarak nitelendirdi ve bunun marka olma yolunda önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Sonuç olarak organizasyon, gastronomi odağını korurken çevresel sorumluluğu ön plana çıkaran bir model sergiledi. Vali Yavuz, Adana’nın tarihi, doğası, kültürü ve sıcakkanlı insanlarıyla yıl boyunca farklı festivallere ev sahipliği yapmaya devam ederek Marka Şehir Adana vizyonunu ilerletmeyi hedeflediklerini kaydetti.

ADANA VALİSİ MUSTAFA YAVUZ, 3 GÜN SÜREN ULUSLARARASI ADANA LEZZET FESTİVALİ’NİN SON GÜNÜNDE...

ADANA VALİSİ MUSTAFA YAVUZ, 3 GÜN SÜREN ULUSLARARASI ADANA LEZZET FESTİVALİ’NİN SON GÜNÜNDE DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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