Adana lezzet festivalinde 10. yıl coşkusu, oteller doldu

Adana lezzet festivalinin hazırlıkları tamamlandı

Bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilecek Uluslararası Adana Lezzet Festivali için kentte son hazırlıklar tamamlandı. 9-11 Ekim tarihlerinde Merkez Park’ta "Acısıyla Tatlısıyla 10. Yıl, On’ca Lezzet" temasıyla düzenlenecek etkinlikte yaklaşık 250 işletme stant açacak. Festival kapsamında Türkiye’den ve dünyadan şeflerin sunum yapacağı Adana Lezzet Sahnesi ve genç şefler yarışması yer alacak.

vali mustafa yavuz’un hedefleri ve çağrısı:

Adana Valisi Mustafa Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada festivalin 10. yılına vurgu yaparak kent ve bölge için önemini anlattı. Vali Yavuz, "Bu sene 10. yılımızı kutlayacağız. Hem Adana’dan hem ülkemizden hem de yurt dışından ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Şu ana kadar 4 milyondan fazla ziyaretçimizi ağırladık. Bu yıl hedefimiz 10. yılda 1 milyon sınırına yaklaşmak, hatta 1 milyon sınırını aşmak" dedi. Yavuz ayrıca tüm vatandaşları festival için Adana'ya davet ederek "9, 10, 11 Ekim’de Adana’ya gelsinler. Adana’nın tarihini, kültürünü, insanını, lezzetlerini ve coğrafyasını keşfetsinler" çağrısında bulundu.

bölgesel ekonomi ve konaklama durumu:

Vali Yavuz, organizasyonun Adana’nın yanı sıra çevre illere de ekonomik katkı sağladığını belirtti. Yaklaşık 10 gündür yıldızlı otellerimizin çoğu doldu ifadelerini kullanan Yavuz, kamu misafirhanelerinin de büyük oranda dolduğunu ve dolmaya devam ettiğini söyledi. Yapılan değerlendirmelere göre Adana’daki dolulukların ardından konaklama talebinin Mersin, Osmaniye, hatta Hatay ve İskenderun gibi komşu merkezlere kadar taşması bekleniyor. Vali, festivalin sadece kent merkezine değil tüm Çukurova bölgesine sosyal, kültürel ve ekonomik hareketlilik getirdiğini vurguladı.

Festival süresince kente özgü yemekler ve sokak lezzetleri ön plana çıkacak; şef sunumları, yarışmalar ve kültürel etkinliklerle ziyaretçilerin farklı tatlar keşfetmesi hedefleniyor. Organizasyon yetkilileri ve katılımcılar, program detayları için festival iletişim kanallarını takip etmeye çağırdı.

Adana Lezzet Festivali'nin hazırlıkları tamamlandı: Oteller doldu