Adana lezzet festivalinde mısır nişastasıyla üretilen biyoplastik uygulaması

Adana lezzet festivalinde biyoplastik uygulaması:

Adana’nın gastronomi sahnesini buluşturan 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, "Acısıyla Tatlısıyla On Yıl On’ca Lezzet" temasıyla 9-11 Ekim tarihlerinde Merkez Park’ta devam ediyor. Festivalin co-sponsorları arasında yer alan Sunar Yatırım, etkinlik boyunca gıda tüketimine yönelik mısır nişastası bazlı biyopolimerlerden üretilen biyoplastik çözümlerinin kullanımını sağlayarak sürdürülebilirlik hedefini görünür kılıyor.

günlük kullanıma yönelik biyobozunur çözümler:

Sunar Yatırım’ın sunduğu ürünler, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen biyoplastiklerle poşet, pipet, ambalaj ve tek kullanımlık diğer gereçlere yönelik uygulamalar sunuyor. Şirketin açıklamasına göre, bu malzemeler kullanım alanına göre ilgili sertifikasyon kriterlerini karşılayacak şekilde geliştirildi. Festival alanında ziyaretçiler, bu ürünlerin mutfak ve gastronomi bağlamında nasıl kullanılabileceğini doğrudan deneyimleme şansı buluyor.

Sunar Yatırım, tarıma dayalı sanayideki birikimini biyopolimer teknolojisiyle birleştirerek yenilenebilir kaynakların katma değerli ürünlere dönüşmesine odaklandığını belirtiyor. Festivaldeki uygulama, mısır nişastasından elde edilen biyopolimerlerin gıda sektöründeki somut kullanım örneklerine dikkat çekiyor.

tarım vurgusu: hasat etkinliği ve yerel üretim:

Şirketin etkinlik takvimi içinde 11 Ekimde NÇS Tarım’da düzenlenecek hasat etkinliği de bulunuyor. Bu etkinlik kapsamında mandalina ve muz hasadı yapılacak; Sunar Yatırım, böylece tarımdan başlayan ve katma değerli sanayi ürünlerine uzanan üretim yaklaşımını ortaya koymayı hedefliyor. Organizasyon, yerel üretim gücünü destekleme ve tarımsal kaynakları ileri teknolojiyle birleştirme amacını güçlendiriyor.

Sunar Yatırım Kurumsal İletişim Direktörü Ebru Yılmaz, festivalde sürdürülebilirlik sponsoru olarak yer almak ve poşet ile pipetleri biyobozunur ürünlerle karşılamak istediklerini söyledi. Yılmaz, ziyaretçilerden gelen "Bu nasıl plastik değil?" ve "Gerçekten 180 günde dönüşüyor mu?" gibi soruların olduğunu, bu geri dönüşleri anlatmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Ziyaretçilere stantlarda ürünleri deneme ve imkân varsa toprağa gömerek yaklaşık 180 günde bozunma sürecini gözlemleme çağrısı yaptı.

Sunar Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Nuri Çomu ise, şirketin tarıma dayalı üretim gücünü yenilenebilir kaynaklarla buluşturan teknolojilerini Adana’nın yerel değerleriyle bir araya getirmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti. Çomu, festivalde kullanılan ürünlerin Sunar NP biyopolimerlerinden üretilmesinin biyoplastik çözümlerin günlük hayattaki kullanımını görünür kılan somut bir uygulama olduğunu vurguladı.

Festival organizasyonu ve valilik düzeyindeki sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarla paralel ilerleyen uygulama, ziyaretçilere hem Adana’nın gastronomi mirasını tanıtıyor hem de tek kullanımlık plastiğe alternatiflerin pratik örneklerini sunuyor. Sunar Yatırım’ın stantlarında ve farklı noktalarda sergilenen biyobozunur materyaller, etkinlik boyunca sürdürülebilir tercihler konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

ADANA’DA DÜZENLENEN 10. ULUSLARARASI ADANA LEZZET FESTİVALİ’NDE, SUNAR NP’NİN MISIR NİŞASTASI BAZLI BİYOPOLİMERLERİNDEN ÜRETİLEN GIDA KULLANIMINA YÖNELİK BİYOPLASTİK ÜRÜNLERİ KULLANILIYOR.