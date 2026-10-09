Adana lezzetleri Merkez Park'ta buluştu: üç gün sürecek şölen

Uluslararası Adana Lezzet Festivali kapılarını açtı

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Merkez Park'ta başladı. Ziyaretçilerle buluşan alanda yaklaşık 250 işletme stant açtı. Festival boyunca Adana kebabı, şalgam, ciğer, bici bici, analı kızlı, içli köfte ve taş kadayıf başta olmak üzere kentin özgün lezzetleri ile farklı mutfaklardan örnekler bir arada sunuluyor.

festivalde neler var:

Etkinlikler üç gün sürecek ve programda atölyeler, paneller, yemek yarışmaları ile gastronomi gösterileri yer alıyor. Organizasyonun amaçları arasında Adana'nın yöresel mutfağını tanıtmak ve kentin gastronomi kültürünü daha geniş kitlelere ulaştırmak bulunuyor. Alan, hem yerel esnaf hem de ziyaretçiler için dinamik bir tanıtım ve satış ortamı sağlıyor.

katılımcıların görüşleri:

Yaşar Aydın festivalin açılmasıyla ilgili olarak, "Vatandaşlarımız gelmeye başladı. Burada insanlar yemeklerini yiyecekler, gezecekler ve akşam eğlencelere katılacaklar. Bu festival Türkiye’nin en büyük gastronomi festivali. Yıllardır devam ediyor. Bizler esnaf olarak elimizden geleni yapıyoruz. İnsanlar akın etmeye başladı. Gittikçe kalabalık olacak. Adana gümbür gümbür geliyor. Lezzet denince ilk akla gelen yemek Adana kebabıdır. Böyle bir lezzet olduğu için gurur duymalıyız. Gelmeyenler mutlaka gelsinler, kaçırmasınlar. Önceden gelenler muhakkak yeniden gelirler. Adana’nın tüm lezzetleri burada. Kebaptan şırdana, tostuna, tatlısına her lezzet bir arada. Bizim lezzetlerimiz kilo yapmaz. Gez dünyayı ye Adana’yı. Herkesi bekleriz" dedi.

İlknur Eker ise, "Adana’mızın tanıtımı açısından çok güzel yöresel bir etkinlik. Herkesin gelmesini istiyorum. Adana’nın bu güzel lezzetlerini tüm dünya tatmalı. Bu sene her şey daha güzel. Tatlılar var, yöresel yemekler var, sarma, mantı, şırdan. Yemeklerimizi severek tadıyorum. Herkese tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Orhan Köklü Almanya'dan festivale geldiğini belirterek, "Güzel bir ortam var burada. Almanya’da böyle bir festival yok. Lezzetleri tatmaya geldik. Adana kebabından başladık. Herkesin gelip görmesini isteriz. Alan büyük ve geniş. Herkese tavsiye ederiz. Bu lezzetlerin hiçbiri Almanya’da yok, kesin kıskanıyorlardır" dedi.

Organizasyona katılan diğer ziyaretçilerden Özkan Batmaz da alanı üç gün boyunca gezeceğini ve Adana'nın lezzetine hiçbir yerin yetişemeyeceğini vurguladı. Festival, hem yerel tatların korunması hem de Adana'nın gastronomi kimliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir tanıtım fırsatı sunuyor.

ADANA'DA BU SENE 10'UNCUSU DÜZENLENEN "ULUSLARARASI ADANA LEZZET FESTİVALİ" BAŞLADI. FESTİVALDE 3 GÜN BOYUNCA ÇEŞİTLİ LEZZETLER BİR ARADA SUNULACAK.