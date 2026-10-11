Adana merkezli operasyonda örgüt yapılanmasına ağır darbe: 73 tutuklama

Operasyonun kapsamı:

Suç ve suçlularla mücadele kapsamında, çıkar amaçlı silahlı suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla Adana merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon, toplam 11 ilde yürütüldü ve örgüt bağlantılı kişilere yönelik koordineli bir çalışma olarak planlandı.

Emniyet birimleri ve ilgili birimlerce yapılan çalışmada, farklı görev ve sorumlulukları bulunan şüphelilerin tespit edilerek ikamet ve iş yerlerinde aramalar gerçekleştirildi. Operasyon boyunca delil toplama ve yakalama süreçleri eş zamanlı olarak yönetildi.

Tutuklamalar ve adli süreç:

Operasyon kapsamında toplam 106 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 73 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kalan 33 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı; bu kişiler serbest bırakılarak adli süreçleri devam ediyor. Süreçteki kararlar, savcılığın değerlendirmesi ve mahkemelerin kararları doğrultusunda alındı.

Soruşturmanın hedefi ve takip:

Yetkililer, operasyonun örgütün mali kaynaklarının, iletişim ağlarının ve suç işleme yöntemlerinin çözülmesine katkı sağlayacağını belirtiyor. Soruşturma kapsamında elde edilen bulguların, ilerleyen dönemde yapılacak ek operasyon ve yakalamalara zemin hazırlaması hedefleniyor.

Adana merkezli soruşturma ve sabah gerçekleştirilen operasyonun ardından yaşanan tutuklama ve adli takip süreçleri, ilgili birimlerin koordineli çalışmasıyla sürdürülüyor.

ADANA MERKEZLİ 11 İLDE ÇIKAR AMAÇLI SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONLARDA GÖZALTINA ALINAN 106 ŞÜPHELİDEN 73’Ü TUTUKLANDI.