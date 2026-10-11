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Adana merkezli operasyonda silahlı suç örgütüne büyük darbe: 73 tutuklama

Adana merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 106 şüpheli gözaltına alındı; 73 kişi tutuklandı, 33 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 09:38

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Adana merkezli operasyonda silahlı suç örgütüne büyük darbe: 73 tutuklama

operasyonun kapsamı:

Adana merkezli 11 ilde, çıkar amaçlı silahlı suç örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanması hedefiyle eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında toplam 106 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet birimleri, örgüt bağlantılarının tespiti ve delillerin toplanmasına yönelik çalışmaları yürüttü.

gözaltı ve tutuklama süreci:

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Mahkemeye çıkarılanlardan 73 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi; diğer 33 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

adli süreç ve soruşturmanın seyri:

Tutuklanan şüphelilerin dosyaları, cezaevine sevklerinin ardından yargı sürecine intikal edecek. Adli kontrol uygulanan şüpheliler için ise soruşturmanın seyrine göre ek adımlar atılabileceği bildirildi.

Adana merkezli 11 ilde silahlı suç örgütüne operasyon: 73 tutuklama

Adana merkezli 11 ilde silahlı suç örgütüne operasyon: 73 tutuklama

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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