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Adana, model fabrika ağı çalıştayına uluslararası ev sahipliği yapacak

Adana Sanayi Kampüsü, 1-4 Eylül 2026'da Asya Verimlilik Teşkilatı iş birliğiyle 15 ülkeden uzmanları ağırlayacak; ikiz dönüşüm ve dijitalleşme ön planda.

GİRİŞ: 30 Ağustos 2026 - 12:09

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EDİTÖR: Berk Doğan

Adana, model fabrika ağı çalıştayına uluslararası ev sahipliği yapacak

Adana’da model fabrika deneyimi uluslararası bir platforma taşınıyor

Adana, sanayide verimlilik, yalın üretim ve dijital dönüşüm konularında uluslararası bir buluşmaya ev sahipliği yapacak. 1-4 Eylül 2026 tarihleri arasında Adana Sanayi Kampüsü’nde düzenlenecek "Ulusal Model Fabrika Ağının Geliştirilmesi Çalıştayı", Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Adana Sanayi Odası ve Asya Verimlilik Teşkilatı iş birliğiyle gerçekleştirilecek.

Program, Asya-Pasifik bölgesinden gelen uzmanları Adana Model Fabrika ve Sanayi Kampüsü’nde bir araya getirerek Türkiye’nin model fabrika uygulamalarını paylaşmayı ve sanayide dönüşüm uygulamalarını yerinde incelemeyi amaçlıyor. Etkinlik kapsamında Asya Verimlilik Teşkilatı üyesi 15 ülkeden temsilciler ağırlandı; katılımcı profilinde kamu yöneticileri, verimlilik uzmanları, KOBİ destek kurumları, verimlilik merkezleri ve özel sektör temsilcileri yer alıyor.

Katılımcı ülkeler ve program içeriği:

Çalıştaya Bangladeş, Kamboçya, Fiji, Hindistan, Endonezya, Laos, Malezya, Moğolistan, Nepal, Pakistan, Filipinler, Çin Cumhuriyeti (Tayvan), Sri Lanka, Tayland ve Vietnam’dan temsilciler katılacak. Programda 19 kamu yöneticisi, verimlilik uzmanı ve sanayi temsilcisi yer alıyor ve dört günlük sürede Model Fabrika’nın uygulamalı eğitim yaklaşımı ile dijital dönüşümdeki güncel gelişmeler ele alınacak.

Açılış oturumunda "Model Fabrika Metodolojisi ve Adana Sanayi Kampüsü Yeşil Sanayi Yaklaşımı" başlıklı sunum gerçekleştirilecek. Bu bölümde Adana Model Fabrika’nın yalın üretim ve dijital dönüşüm odaklı "öğren‑dönüş" metodolojisi tanıtılacak; ardından saha ziyaretleri ile uygulamalar ve elde edilen sonuçlar katılımcılara yerinde gösterilecek.

İkiz dönüşüm ve dijital öncelikler:

Programın öne çıkan başlıklarından biri olan İkiz Dönüşüm yaklaşımı çerçevesinde, katılımcılar yalın, dijital ve yeşil dönüşüm hizmetlerinin nasıl bütünleşik bir yaklaşımla sunulduğunu inceleyecek. Eğitimler kapsamında dijital ekosistemler, sanayi için dijital dönüşüm mimarisi, üretim sistemlerinden elde edilen veriler ve yapay zekâ sonrası dijital yatırım önceliklendirmesi gibi teknik konular detaylandırılacak.

Ayrıca ülke sunumları ve grup çalışmaları aracılığıyla farklı ülkelerin verimlilik ve sanayi dönüşümü deneyimlerinin paylaşılması sağlanacak. Adana Sanayi Kampüsü uzmanlarına ek olarak Birleşik Krallık’tan Heriot-Watt Üniversitesi ile Japonya’dan uzmanlar da eğitmen olarak programa katkı verecek.

Katılımcılar, dört günlük program boyunca Model Fabrika uygulamalarını ve Sanayi Kampüsü projelerini yerinde gözlemleme fırsatı bulacak; saha ziyaretleri, uygulamalı eğitimler ve vaka paylaşımları yoluyla karşılıklı öğrenme hedeflenecek.

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana’nın güçlü üretim kültürü ve altyapısının Model Fabrika deneyimiyle birlikte uluslararası ölçekte dikkat çektiğini vurguladı. Kıvanç, Sanayi Kampüsü’nde yalın üretimden dijital dönüşüme, yeşil dönüşümden mesleki eğitime kadar alanları bir araya getiren bir altyapı kurmayı amaçladıklarını belirtti.

Kıvanç, programın uluslararası iş birlikleri için önemli bir zemin oluşturacağını ifade ederek, Sanayi Kampüsü’nde geliştirilen İkiz Dönüşüm yaklaşımının farklı ülkelerle paylaşılmasının beklendiğini söyledi. Başkan Kıvanç, Adana’nın deneyiminin Asya-Pasifik bölgesinin verimlilik ekosistemiyle buluşturulmasının uzun vadeli iş birlikleri için fırsatlar yaratacağını da ekledi.

Çalıştay, Adana’nın yerel deneyimini uluslararası bir platformda görünür kılarken, katılımcılar için yeni politika ve uygulama fikirleri geliştirme, ortak projeler için temas kurma ve farklı coğrafyalardaki dönüşüm deneyimlerini karşılaştırma olanağı sunacak.

ADANA’DA 1-4 EYLÜL 2026 TARİHLERİ ARASINDA ADANA SANAYİ KAMPÜSÜNDE &quot;ULUSAL MODEL FABRİKA AĞININ...

ADANA’DA 1-4 EYLÜL 2026 TARİHLERİ ARASINDA ADANA SANAYİ KAMPÜSÜNDE "ULUSAL MODEL FABRİKA AĞININ GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞTAYI" DÜZENLENECEK.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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