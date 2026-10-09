Adana müzesinde on’ca lezzet buluşması

Gala gecesi adana müzesinde gerçekleştirildi

Adana’da bu yıl 10’uncusu düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nin gala gecesi, Adana Müzesi’nde gerçekleştirildi. Adana Valiliği ev sahipliğinde ve "Acısıyla Tatlısıyla 10. Yıl, On’ca Lezzet" temasıyla düzenlenen etkinlik, kentin yöresel lezzetlerini ön plana çıkardı.

Yöresel lezzetlerin sergilenmesi

Gala gecesinde Adana ve Çukurova bölgesine ait 140 çeşit yemek davetlilere sunuldu. Menüde yüksük çorbası, humus, içli köfte, etli nohutlu kuru patlıcan ve kuru biber dolması, Adana usulü kemikli kuzu incik, halka tatlı ve taş kadayıf gibi geleneksel tatlar öne çıktı. Ayrıca Saimbeyli mücennes üzümü, şalgam ve ayran gibi bölgeye özgü içecekler de servis edildi; sunumlar, mutfak mirasının çeşitliliğini görünür kıldı.

Restorasyon, mekanın önemi ve festivalin yükselişi

Adana Valisi Mustafa Yavuz, eski Milli Mensucat Fabrikası’nın restorasyonunun büyük emeklerle tamamlandığını belirterek, mekanın kentin ve ülkenin kültür hayatına önemli katkı sunduğunu vurguladı. Vali Yavuz, "Burası ülkemizin en büyük müze kompleksi, dünyanın ise beşinci büyük müzesi" ifadelerini kullanarak festivalin böyle bir mekânda gerçekleştirilmesinin Adana’ya yakıştığını söyledi.

Vali Yavuz, festivalin küçük bir alanda başlayan yolculuğunun 10’uncu yılında Türkiye’nin en büyük gastronomi festivali haline geldiğini hatırlattı ve "İnşallah sizlerle birlikte festivalimizi büyüte büyüte daha nice yıllar yaşatacağız" sözleriyle sürdürülebilir büyüme kararlılığını dile getirdi. Bu dönüşüm, yerel mutfak kültürünü geniş kitlelere taşıma amacını güçlendiriyor.

Festivalin bu yılki temasının sıfır atık olması da öne çıkarıldı. Vali Yavuz, "Sularımız ve toprağımız bugün bize emanet. Ama bunları gelecek nesillere de emanet etmemiz gerekiyor. Bu nedenle koruyarak ve dönüştürerek devam edeceğiz" diyerek çevresel sorumluluğa vurgu yaptı.

Gala gecesi, hem Adana’nın mutfak mirasını tanıttı hem de restorasyonla yeniden canlanan müze kompleksinin kültür ve gastronomi buluşmalarına ev sahipliği yapma potansiyelini gösterdi. Etkinlik, lezzet çeşitliliği ve sürdürülebilirlik temasıyla kent imajına katkı sağlamayı hedefliyor.

ADANA’DA BU YIL 10’UNCUSU DÜZENLENEN ULUSLARARASI ADANA LEZZET FESTİVALİ’NİN GALA GECESİ, ADANA MÜZESİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ. ADANA VALİSİ MUSTAFA YAVUZ, "İNŞALLAH SİZLERLE BİRLİKTE FESTİVALİMİZİ BÜYÜTE BÜYÜTE DAHA NİCE YILLAR YAŞATACAĞIZ" DEDİ.