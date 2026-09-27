Adana, onuncu lezzet yılına milyonluk hedefle hazırlanıyor

Vali hedefi ve hazırlık süreci:

Adana Valisi Mustafa Yavuz, bu yıl 9-11 Ekim tarihlerinde Merkez Park'ta gerçekleştirilecek 10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali için hedeflerinin 1 milyondan fazla ziyaretçi olduğunu bildirdi. Vali Yavuz, hazırlık çalışmalarının aylardır sürdüğünü; yürütme kurulu, sektör temsilcileri ve ilgili kurumlarla sayısız görüşme yapıldığını belirtti. Festival alanının kademeli olarak hazırlandığını, şehrin festival atmosferini hissetmeye başladığını ifade etti.

Uluslararası katılım ve program çeşitliliği:

Festival programında yerli ve yabancı şeflerin yanı sıra farklı coğrafyaların mutfakları ziyaretçilerle buluşacak. Bu yıl konuk iller olarak Kayseri ve Muğla davet edilirken, Hindistan, Meksika ve Mısır gibi ülkelerden katılımların olacağı duyuruldu. Program kapsamında konserler, yarışmalar, hasat turları ve atölye çalışmaları yer alacak; ziyaretçilere hem geleneksel Adana lezzetleri hem de dünya mutfaklarından örnekler sunulacak.

Ekonomi, tanıtım ve marka stratejisi:

Vali Yavuz, festivalin yalnızca Adana’ya değil çevre illere ve turizm-ekonomi zincirine de katkı sağladığını vurguladı. 2024 yılında yaklaşık 800 bin ziyaretçi ağırlayan etkinliğin bu yıl 1 milyonu aşkın ziyaretçi hedeflediğini belirten Yavuz, festival döneminde konaklama tesislerinde doluluk ve işletmelerde hareketlilik yaşandığını söyledi. Festivalin 2017'de yerel ölçekte başladığını, 2019'da 12 ülke ağırlayarak uluslararası boyuta taşındığını hatırlatarak, etkinliğin Adana ve Türkiye'nin marka değerini artırmada önemli rol oynadığını ifade etti.

Sürdürülebilirlik, deniz ürünleri ve alan uygulamaları:

Bu yıl festivalin teması olarak sıfır atık uygulamalarına özel önem verileceği açıklandı. Vali Yavuz, poşetten ambalaja, pipetten diğer tüm kullanım ürünlerine kadar alanda biyoçözünür ve geri dönüşüme uygun malzemelerin tercih edileceğini belirtti. Ayrıca festival kapsamına kebabın yanı sıra tatlı, sokak lezzetleri ve özellikle deniz ürünleri de dahil edilecek; Adana'nın deniz ürünleri yönündeki tanınırlığının artırılması hedefleniyor. Merkez Park'ın yoğun katılımla dolup taşması beklendiği ve işletme başvurularının sürdüğü aktarıldı.

Vali Yavuz, festivalin Valiliğin himayesinde belediyeler, odalar ve borsalar iş birliğiyle yürütüldüğünü, ancak etkinliğin artık Adanalıların sahiplenmesi sayesinde büyüdüğünü vurguladı. Adana’yı 'festivaller şehri' olarak tescilleme hedefinin sürdüğünü belirten Yavuz, herkesi 9, 10 ve 11 Ekim tarihlerinde festivale davet ettiğini söyledi. Festival sonrası ulaşılan ziyaretçi sayısının kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

FESTİVAL HAZIRLIKLARINA İLİŞKİN İHLAS HABER AJANSI'NA KONUŞAN ADANA VALİSİ MUSTAFA YAVUZ, ÇALIŞMALARIN AYLARDIR DEVAM ETTİĞİNİ BELİRTTİ.