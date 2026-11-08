Adana pazarında fırtına: ağaç dalları tezgahların üzerine devrildi

Adana'da fırtına etkisi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını takiben kentte kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kuzey yönlerden ese rüzgarın saatte 50-70 kilometre, bazı bölgelerde ise 80 kilometre hıza ulaşmasıyla şehir genelinde ağaçlar ve bir elektrik direği devrildi. Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki semt pazarında iki ağacın gövdesinden kopan dallar pazar alanına düşerek tezgahları vurdu ve alanda panik yaşanmasına neden oldu.

semt pazarında panik:

Olay sırasında pazarda bulunan satıcılar ve müşteriler korku dolu anlar yaşadı. Satıcılardan Muhammed Çelebi, gelişmeyi anlatırken şunları söyledi: "Pazarımızda bulunan bu ağaçlar birdenbire pazar alanına doğru devrildi. Bir tane teyzenin üstüne devrilmek üzereydi ancak çok şükür bir şey olmadı. Burada bulunan yetkililerden kapalı semt pazarı istiyoruz. 2 sene önce de böyle bir olay yaşandı"

Bir diğer pazarcı Ali Demir ise sabah başlayan rüzgarın kısa sürede tehlikeye dönüştüğünü ifade etti: "Her sabah 05.00’de buraya geliyorum. Sabahtan itibaren büyük bir rüzgar vardı. Sesler gelmeye başladı ve bir baktım ağaç dalları düştü. Allah’a şükür kimsenin başına bir şey gelmedi. Kapalı semt pazarımız olsa daha iyi olur. Buradan yaşlı kadınlar ve dedeler geçiyor. Onların üzerine devrilebilirdi"

şehir genelinde müdahale ve hasar tespitleri:

Çukurova ilçesinde Kenan Evren Bulvarı'nda bir ağaç reklam panosunu da beraberinde devirdi, Turgut Özal Bulvarı'nda ise bir elektrik direği yola doğru eğildi ve devrilme tehlikesi oluşturdu. Olaylarda can kaybı ya da yaralanma olmadığı bildirildi. Belediyeye bağlı ekipler ile elektrik ve bakım ekipleri kısa sürede sahaya çıkarak devrilen ağaçların kaldırılması, güvenlik önlemlerinin alınması ve elektrik arızalarının giderilmesi için çalışma başlattı.

Vatandaşlar benzer risklerin tekrarlanmaması için daha güvenli pazar alanları talep ederken, yetkililer de uyarılara dikkat edilmesi ve rüzgârın etkili olduğu saatlerde açık alan etkinliklerinden kaçınılması çağrısında bulundu.

Fırtına semt pazarını vurdu: Ağaçlar tezgahların üzerine devrildi