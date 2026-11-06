Adana polisinden hastanedeki küçük kahramanlara destek ziyareti

Adana Emniyetinden anlamlı ziyaret:

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında hastanede tedavi gören lösemili çocukları ziyaret etti. Ziyaret, Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan’ın talimatları doğrultusunda gerçekleştirildi ve ekiplerin amaçlarından biri çocuklara moral vermekti.

Çocuklarla kurulan bağın ayrıntıları:

Polisler, hastanedeki çocuklarla birebir sohbet ederek onların durumlarını dinledi ve moral verici konuşmalar yaptı. Ekipler çeşitli hediyeler takdim ederek küçüklerin yüzünü güldürmeyi hedefledi. Ziyarette sağlık süreci, günlük küçük sevinçler ve destek ihtiyaçları üzerine sıcak bir iletişim kuruldu.

Toplumsal destek ve mesaj:

Polisler, ziyaret boyunca çocuklara geçmiş olsun dileklerini iletip her zaman yanlarında olduklarını vurguladı. Bu tür etkinlikler, hem hasta ailelerin moralini güçlendiriyor hem de Toplum Destekli Polislik yaklaşımının toplumla kurduğu güveni pekiştiriyor. Yetkililer, benzer ziyaretlerin süreceğini belirtti.

ADANA’DA POLİS EKİPLERİ, LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI KAPSAMINDA HASTANEDE TEDAVİ GÖREN ÇOCUKLARI ZİYARET EDEREK MORAL VERDİ. POLİSLER ÇOCUKLARLA SOHBET EDİP ÇEŞİTLİ HEDİYELER TAKDİM ETTİ.