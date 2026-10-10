Adana-Pozantı otoyolunda arkadan çarpışma: çekiciye çarpan hafif ticari araçta 2 kişi hayatını kaybetti

Mersin sınırları içinde gerçekleşen kazada, bir hafif ticari aracın önündeki çekiciye arkadan çarpması sonucu ağır bilanço oluştu. Olay, öğleden sonra otoyolda trafik akışını etkiledi.

kaza yeri ve zaman:

Kaza, saat 16.10 sıralarında Adana-Pozantı otoyolu Yenice-Çamalan istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AGY 669 plakalı hafif ticari araç, önündeki 42 AFZ 281 plakalı çekiciye arkadan çarptı.

kazanın sonuçları:

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırıldı.

soruşturma ve inceleme:

Kaza yerinde güvenlik ekipleri ve ilgili birimler çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma ve inceleme işlemleri sürüyor; kazanın kesin nedeni yapılacak tespitlerin ardından açıklanacak.

MERSİN’DE OTOMOBİLİN ÇEKİCİYE ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ YARALANDI.