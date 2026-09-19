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Adana şalgamı ev sofralarına taşınırken tüketici kitlesi genişliyor

Adana şalgamı, kebap sofralarının dışına çıkarak günlük tüketimde yaygınlaşıyor; festival ziyaretçileri ve doğal içeceklere ilgi tüketimi artırıyor.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 11:41

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Adana şalgamı ev sofralarına taşınırken tüketici kitlesi genişliyor

Şalgam artık sadece kebapla sınırlı değil:

Adana'nın simge lezzetlerinden şalgam, tüketicilerin daha doğal ve geleneksel içeceklere yönelmesiyle günlük yaşama daha sık girmeye başladı. Büyük Usta & Serfressh Şalgam Firması Yetkilisi Çağatay Tanır, değişen tüketim alışkanlıklarının şalgamın erişimini ve tercih edilme sıklığını artırdığına dikkat çekti.

Festival ve ziyaretçi etkisi:

Tanır, İHA muhabirine yaptığı açıklamada Adana'da düzenlenen etkinliklerin yerel üreticilere önemli katkı sağladığını söyledi: "Adana Lezzet Festivali ve Portakal Çiçeği Karnavalı bunların başında geliyor. Özellikle bu zamanlarda Adana’ya ciddi sayıda ziyaretçi geliyor. Dışarıdan gelen bu ziyaretçiler hem esnafa hem de bizim gibi yerel üreticilere çok katkı sağlıyor. Biz Adana şalgamını ve diğer lezzetlerimizi gelen ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz."

Gün içindeki tüketim ve kültürün yayılması:

Çağatay Tanır, şalgamın sadece kebabın yanında içildiği algısının değiştiğini vurguladı: "Biz şalgamı simit ve böreğin yanında da içiyoruz. Öğlen herhangi bir yemeğin yanında ve günün herhangi bir saati tüketebiliyoruz. Şalgam kültürü yavaş yavaş Adana’nın dışına çıkmaya başladı." Tanır ayrıca, "Biz de hem Türkiye hem de dünyanın her yerine şalgam kültürünü aşılamak için elimizden geleni yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Firma yetkilisi son olarak, son yıllarda şalgama olan ilginin arttığını ve bunun devam edeceğine inandıklarını belirtti: "İnsanların daha doğal içeceklere yöneldiğini görüyoruz. Bunların başında da şalgam gibi geleneksel içeceklerimiz geliyor. Geçtiğimiz yıllara göre şalgama olan ilgi arttı. Bunun katlanarak artacağına inanıyoruz".

BÜYÜK USTA &amp; SERFRESSH ŞALGAM FİRMASI YETKİLİSİ ÇAĞATAY TANIR, İHA MUHABİRİNE AÇIKLAMALARDA...

BÜYÜK USTA & SERFRESSH ŞALGAM FİRMASI YETKİLİSİ ÇAĞATAY TANIR, İHA MUHABİRİNE AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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