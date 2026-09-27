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Adana sokaklarında huzur seferberliği: 64 aranan şahıs gözaltında, trafikte milyonluk ceza

Adana Emniyet Müdürlüğü'nün 'Huzur ve Güven' uygulamasında 289 ekip ve bin 591 personel görev aldı; 64 aranan yakalandı, 191 araca 1 milyon 139 bin 784 TL ceza kesildi.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 00:43

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Adana sokaklarında huzur seferberliği: 64 aranan şahıs gözaltında, trafikte milyonluk ceza

uygulamanın genel görünümü:

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde huzur ve güveni sağlamak amacıyla geniş çaplı bir "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirdi. Operasyona 289 ekip ve bin 591 personel katıldı; çalışmalara polis helikopteri, 4 drone ve 4 eğitimli dedektör köpek de destek verdi.

denetim sahası ve kişi kontrolleri:

Uygulama kapsamında 26 bin 654 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan aranan 64 şahıs yakalanarak işlemlere tabi tutuldu.

trafik denetimleri ve iş yeri kontrolleri:

Trafik yönünden 7 bin 620 araç kontrol edildi; denetimlerde 2 araç trafikten men edilirken, 2 çalıntı araç ele geçirildi. Kurallara uymadığı belirlenen 191 araca toplam 1 milyon 139 bin 784 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, 18 umuma açık iş yeri denetlendi; kumar oynattığı belirlenen 2 iş yeri ve sahipleri hakkında adli işlem yapıldı, kumar oynayan 4 şahsa toplam 46 bin 416 TL idari para cezası kesildi. Usulsüzlük tespit edilen 8 iş yeri hakkında da işlem başlatıldı. Kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yaptığı belirlenen 14 şahsa ise toplam 24 bin 696 TL idari para cezası uygulandı.

ele geçirilen silahlar ve uyuşturucular:

Aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve 634 mermi, 5 ruhsatsız av tüfeği ve 119 fişek, 2 kurusıkı tabanca ve 13 fişek ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye yönelik bulgularda ise 11,7 gram kokain, 99,11 gram metamfetamin, 37,05 gram esrar, 13,54 gram sentetik kannabinoid ve 116 adet ecstasy hap ele geçirildi.

ADANA’DA POLİS EKİPLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ “HUZUR VE GÜVEN” UYGULAMASINDA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN...

ADANA’DA POLİS EKİPLERİNİN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ “HUZUR VE GÜVEN” UYGULAMASINDA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARANAN 64 ŞAHIS YAKALANIRKEN, 191 ARACA TOPLAM 1 MİLYON 139 BİN 784 TL PARA CEZASI UYGULANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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