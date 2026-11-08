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Adana sokaklarında kestane sezonu başladı, fiyatlar tezgâhlarda netleşti

Adana’da soğuyan havalarla sokak tezgâhlarında kestane kebap dönemi açıldı; çiğ 700 TL/kg, pişmiş 1.000 TL/kg ve kestaneler Aydın’dan geliyor.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 10:31

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Adana sokaklarında kestane sezonu başladı, fiyatlar tezgâhlarda netleşti

Adana'da kestane kebap tezgâhları açıldı

Adana’da havaların soğumasıyla birlikte sokaklarda kestane kebap satışları başladı. Tezgâhlarda çiğ kestanenin kilogramı 700 TL, pişmiş kestanenin kilogramı ise 1.000 TL olarak tüketicilere sunuluyor.

tezgâh kaynakları ve fiyat bilgileri:

Kestane satıcısı Metin Demir, kestanelerinin Aydın'dan geldiğini belirterek tezgâha yeni çıktıklarını söyledi. Demir, "Kestanelerimiz Aydın’dan geliyor. İnsanlar Adana’da kestaneye büyük bir ilgi gösteriyorlar. Tezgaha çıktığı gibi gelip alışveriş yapıyorlar. Çiğ kestanenin kilosunu 700 TL’den, pişmiş kestanenin kilosunu ise bin TL’den satıyoruz. Kestane mide dostudur, kalbe iyi gelir. Çıkın gelin, tüm Adanalıları kestane yemeye davet ediyorum" dedi.

tüketici görüşleri ve satış örneği:

Müşteriler de tezgahların açılmasını beklediklerini ifade ediyor. Kestane satın alan Abdullah Bülbül ise, "Kestane yemeyi çok severim. Çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Beyne ve böbreklere iyi geldiğini düşünüyorum. Ben 200 gram aldım ve 200 TL ödedim. Herkesi kestane yemeye beklerim. Herkes bu lezzeti tatmalı çünkü çok sağlıklı" şeklinde konuştu.

ADANA&#039;DA HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE SOKAK TEZGÂHLARINDA KESTANE KEBAP SATIŞI BAŞLADI.

ADANA'DA HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE SOKAK TEZGÂHLARINDA KESTANE KEBAP SATIŞI BAŞLADI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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