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Adana ticaret odası yönetiminde yeni dönem: Mehmet Şahbaz başkan

Adana Ticaret Odası seçimlerinde Mehmet Şahbaz yönetim kurulu başkanı seçildi; 128 meclis üyesinin oy kullandığı süreçte birlik vurgusu öne çıktı.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 15:15

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Adana ticaret odası yönetiminde yeni dönem: Mehmet Şahbaz başkan

Seçim sonuçları

Adana Ticaret Odası’nda (ATO) gerçekleştirilen seçimlerde Mehmet Şahbaz yönetim kurulu başkanlığına seçildi. Seçimler kapsamında Meclis Başkanlığı, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve TOBB Genel Kurul Delegeliği için sandık başına gidildi; meclis üyeleri dört sandıkta oy kullandı. Geçici sonuç tutanaklarına göre Fatih İspir Meclis Başkanlığına seçildi ve toplam 128 meclis üyesinin oy kullandığı açıklandı.

Yönetim kurulu ve meclis yapısı:

Yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu Üyeleri; Halid Milli, Mert Taşar, Ali Can Boğa, Mehmet Özel, Zübeyt Şendur, Ümit Onatça, Kerem Şen, Vedat Gündoğan, Tahir Zaimoğlu ve Serdar Hatipoğlu olarak belirlendi. Meclis Başkan Yardımcıları Bayram Aycan Aktürk ve Serkan Kaya, katip üyeleri ise Gizem Tuzcu ve Tayfun Özel oldu. Disiplin Kurulu Başkanı Hüseyin Bilgili; Disiplin Kurulu Üyeleri ise Mustafa Çalışkan, Mahmut Agiç, Abdullah Kaplan, Muhammet Sıddık Çelik ve Hasan İlhami Erdoğan şeklinde kaydedildi.

TOBB delegeleri listesi de seçimle netleşti: Halil Avcı, Hüseyin Öztürk, Ahmet Alaşkan, Taner Özünal, Dorukhan Nasır Altınsoy, Gürsoy Keklik, İmam Taşkıran, Kenan Fitik, Hamza Göger, Nasım Özen, Semih Alpargu, İsmail Ayaz, Erdal Çelik, Ahmet Yüreli ve Harun Ensar.

Başkanın öncelikleri ve mesajı:

Seçimlerin ardından konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahbaz, süreç artık geride kaldığını belirterek birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Şahbaz, odanın yönetiminde hiçbir ayrım gözetmeden, ortak akıl ve dayanışma anlayışıyla hareket edeceklerini vurguladı ve kendilerine destek veren ile vermeyen tüm üyelere teşekkür etti.

Yeni dönemin öncelikleri arasında Adana’nın ticari ve ekonomik potansiyelini geliştirmek, kent iş dünyasının gücünü artırmak ve üyelerin beklentilerine yönelik somut çalışmaları hayata geçirmek yer alıyor. Başkan Şahbaz, bununla ilgili olarak "Kazanan Adana, kazanan Adana Ticaret Odası’dır" mesajını paylaştı.

ADANA TİCARET ODASI’NDA MECLİS BAŞKANLIĞI, YÖNETİM KURULU, DİSİPLİN KURULU VE TOBB GENEL KURUL...

ADANA TİCARET ODASI’NDA MECLİS BAŞKANLIĞI, YÖNETİM KURULU, DİSİPLİN KURULU VE TOBB GENEL KURUL DELEGELİĞİ SEÇİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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