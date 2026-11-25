Adana'da acı veda

Adana'da iş yerinde başından vurulan 15 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu, 37 günlük tedavi sürecinin ardından yaşamını yitirdi. Otopsinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edilen Musaoğlu'nun cenazesi, Küçükoba Mezarlığı'nda düzenlenen törenle defnedildi. Cenaze namazı sırasında anne Nursel ve baba Ercüment Musaoğlu güçlükle ayakta dururken, namazın ardından baba oğlunun tabutunu öperek vedalaştı.

Olayın gelişimi:

Olay, 19 Ekim günü merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, motosikletle iş yerinin önüne gelen şüphelilerden biri araçtan inerek iş yerine girdi ve kasada oturan Nurmuhammed Musaoğlu'na tabancayla ateş etti. Şüpheliler olay yerinden araçla kaçtı. Başından vurulan genç, babası Ercüment Musaoğlu tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü; burada 37 gün boyunca tedavi gördü.

Soruşturma ve tutuklama:

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, saldırganın 17 yaşındaki A.E. olduğunu tespit etti ve şüphelinin Mersin'e kaçma hazırlığında olduğu bilgisine ulaşıldı. Tespitler doğrultusunda A.E., Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki bir adreste yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin elinde tabancayla koşarak iş yerine girdiği ve saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçtığı görüldü.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdürülen tedavi sürecinin sonunda hayata tutunamayan Nurmuhammed'in cenazesi, yapılan işlemlerin ardından ailesine verildi. Küçükoba Mezarlığı'ndaki defin töreninde yakınları ve mahalle sakinleri gözyaşlarına boğuldu; özellikle anne ve babanın güçlükle ayakta durması ve babanın tabuttaki oğlunu öperek vedalaşması törene damga vurdu.

ADANA'DA İŞ YERİNDE BAŞINDAN VURULARAK AĞIR YARALANAN VE 37 GÜN SÜREN YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBEDEN 15 YAŞINDAKİ NURMUHAMMED MUSAOĞLU, GÖZYAŞLARI ARASINDA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI. CENAZE NAMAZININ ARDINDAN BABA ERCÜMENT MUSAOĞLU, TABUTTAKİ OĞLUNU ÖPEREK VEDALAŞTI.