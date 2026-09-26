Adana'da 40 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda dezenformasyon yayılan sosyal medya hesaplarına yönelik erişim engeli uygulandığını duyurdu.

Engellemenin kapsamı:

Açıklamada, toplam 40 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiği; bunların 12'sinin Körfez ve Ortadoğu'da yaşanan gelişmeler üzerinden dezenformasyon yaydığı, 7'sinin manipülatif borsa paylaşımları yaptığı ve 21'inin milli güvenliği hedef aldığı gerekçeleriyle engellendiği belirtildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında yer verilen ifadede, "İletişim Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde, Körfez ve Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler üzerinden dezenformasyon yayan 12, manipülatif borsa paylaşımları yapan 7 ve milli güvenliği hedef alan 21 sosyal medya hesabına Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından erişim engeli getirildi" ifadelerine yer verildi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI KOORDİNESİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR NETİCESİNDE ADANA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN DEZENFORMASYON PAYLAŞIMLAR YAPAN 40 HESABA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİĞİ DUYURULDU.