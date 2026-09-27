Adana'da atık taşıyan tır devrildi: sürücü itfaiye tarafından çıkarıldı

Adana'da atık yüklü tır devrildi

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Yıldırım Beyazıt Mahallesi mevkiinde, Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait 38 DB 558 plakalı atık yüklü tırın devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Olayda tır sürücüsü yaralandı.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu yetkililere bildirdi ve olay yerine kısa sürede müdahale ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve soruşturma:

Bölgeye intikal eden itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri, devrilen araçta sıkışan sürücüyü itfaiye müdahalesiyle araçtan çıkardı. Yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

ADANA’DA ATIK YÜKLÜ TIRIN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA SÜRÜCÜ YARALANDI.