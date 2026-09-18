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Adana'da bir gün: adalet bakanı Akın Gürlek temaslarını gençlerle noktaladı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' kapsamında Adana'da valilikten adliyeye, parti ve STK ziyaretleri gerçekleştirdi.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 20:32

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EDİTÖR: Caner Şahin

Adana'da bir gün: adalet bakanı Akın Gürlek temaslarını gençlerle noktaladı

Adana programı detayları:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programı kapsamında geldiği Adana'da kapsamlı bir ziyaret turu gerçekleştirdi. Gün boyunca ilk olarak Adana Valiliğine ziyarette bulunan Gürlek, ardından AK Parti Adana İl Başkanlığında basın açıklaması yaptı ve Adana Adliyesi'ni ziyaret ederek adli kurum yetkilileriyle bir araya geldi.

Ziyaretlerin sıraları ve temas noktaları:

Program kapsamında Bakan Gürlek, ayrıca MHP Adana İl Başkanlığını ziyaret etti ve kent kültürüne ilişkin bir adım olarak Adana Müzesi'ni gezdi. Gün içinde katıldığı AK Parti Kadın Kolları programında kadın temsilcilerle görüşen Gürlek, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle de bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Kapanış ve gençlik buluşması:

Bakanlık temasları, düzenlenen teşkilat buluşması ile sürdü ve günün sonunda Akın Gürlek, Adana programını gençlik buluşmasına katılarak tamamladı. Ziyaretler, kurumlar arası iletişim ve farklı kesimlerle doğrudan temas odaklı bir gün olarak kayda geçti.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK, ADANA’DA BİR DİZİ ZİYARET VE PROGRAMA KATILDI.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK, ADANA’DA BİR DİZİ ZİYARET VE PROGRAMA KATILDI.

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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