Adana'da boş arazide bulunan 35 yaşındaki kişinin cenazesi otopsiye gönderildi

Adana'da bir boş arazide hareketsiz yatan bir kişinin görülmesi üzerine vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevkedildi. Yapılan ilk müdahalede şahsın yaşamını yitirdiği belirlendi.

ihbar ve olay yeri incelemesi:

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak olay yeri inceleme çalışmalarına başladı. İnceleme sırasında delil ve bulguların toplanması için uzman ekipler çalışmalarını sürdürdü.

kimlik tespiti ve otopsi:

Yapılan kimlik tespitinde ölen kişinin Erol Coşkun (35) olduğu belirlendi. Cenaze, kesin ölüm nedeninin saptanması amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme ve soruşturma devam ediyor.

ADANA’DA 35 YAŞINDAKİ EROL COŞKUN BOŞ ARAZİDE ÖLÜ HALDE BULUNDU.