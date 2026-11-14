Adana'da diyabetli çocuklara farkındalık etkinliği: erken tanı ve psikososyal destek öne çıktı

etkinlik ve amaçları:

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında diyabetli çocuklar ve ailelerini bir araya getirdi. Etkinlikte amaç, çocukluk çağı diyabetinin erken belirtilerine dikkat çekmek, tedavi sürecini anlatmak ve ailelerin hastalığa uyumunu destekleyecek bilgiler paylaşmaktı.

insülinin önemi ve erken teşhisin vurgulanması:

Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Özlem Sangün, 14 Kasım’ın insülinin keşfinde rol oynayan Frederick Banting’in doğum günü olduğunu hatırlatarak, 1921 yılında keşfedilen insülinin özellikle Tip 1 diyabetli bireylerin yaşamında dönüm noktası olduğunu belirtti. Sangün, etkinlikte aşırı su içme, sık idrara çıkma, açıklanamayan kilo kaybı ve daha önce gece idrar kaçırma sorunu olmayan bir çocuğun bu semptomları göstermesinin önemli uyarıcılar olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Sangün, ailelerin bu belirtileri bazen idrar yolu enfeksiyonu veya psikolojik nedenlerle karıştırabildiğini, ancak şikayet görüldüğünde gecikmeden kan şekeri ölçümü için sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı. Erken tanı sayesinde çocukların ciddi ve yaşamı tehdit edebilecek tablolara girmeden tedaviye başlanabildiğini; geç tanı konulması halinde ise yoğun bakım gerektirebilecek ağır durumlarla karşılaşılabileceğini hatırlattı.

psikososyal uyum ve aile desteği:

Uzm. Dr. Neslihan Taştepe ise diyabetin sadece tıbbi değil, psikolojik bir süreci de içerdiğini anlattı. Tanı sonrası çocuklarda ve ailelerde korku, kaygı, suçluluk, öfke ve belirsizlik gibi duyguların ortaya çıkabildiğini, bu duyguların kabulünün uyum sürecinde anahtar rol oynadığını söyledi.

Taştepe, çocukların diyabeti algılayışının yaşa ve gelişim dönemine göre değiştiğini belirtti: küçük çocuklar insülin uygulamalarını ceza olarak görebilir, okul çağındaki çocuklar arkadaşlarından farklı hissetme endişesi yaşayabilir, ergenlik döneminde ise bağımsızlık arayışı aile içi gerilimlere yol açabilir. Bu nedenle ailelerin yargılayıcı olmayan, empatik ve destekleyici bir dil kullanması, sorumlulukları aşamalı ve çocuğun becerilerine uygun şekilde vermesi önerildi.

Günlük rutinler oluşturmanın, küçük hedefler belirlemenin ve çocukların karar süreçlerine dahil edilmesinin uyumu kolaylaştıracağı; diyabetli çocukların eğitim, spor ve sosyal etkinliklerden uzak tutulmaması gerektiği de etkinlikte vurgulanan noktalar arasındaydı. Uzun süreli yönetimin yol açabileceği tükenmişlik, yoğun kaygı, içe kapanma veya tedaviden kaçınma gibi durumlarda profesyonel psikolojik destek alınmasının önemine dikkat çekildi.

etkinlik programı ve kapanış:

Sunumların ardından çocuklara yönelik ikram ve eğlence programı düzenlendi. Etkinlik, hem ailelere pratik öneriler sunmayı hem de diyabetli çocukların sosyal ve duygusal destek ağlarını güçlendirmeyi hedefleyen bir buluşma olarak tamamlandı. Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin çalışması, erken tanı, doğru eğitim ve sürekli takiple diyabetli çocukların yaşam kalitesinin yükseltilebileceğini gösterdi.

Öne çıkan uyarı: Aileler, çocuklarında ani susama, sık idrara çıkma, açıklanamayan kilo kaybı veya yeni ortaya çıkan gece idrar kaçırma gibi belirtiler gördüklerinde gecikmeden sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA DR. TURGUT NOYAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ, 14 KASIM DÜNYA DİYABET GÜNÜ KAPSAMINDA DİYABETLİ ÇOCUKLAR VE AİLELERİNİ BİR ARAYA GETİRDİ.