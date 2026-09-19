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Adana'da dolu tarım arazilerinde hasar tespitleri başladı

Adana'nın Yüreğir ilçesinde etkili dolu narenciye ve diğer ürünlerde zarara yol açtı; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü sahada hasar tespiti yapıyor, üreticiler destek bekliyor.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 16:47

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EDİTÖR: Berk Doğan

Adana'da dolu tarım arazilerinde hasar tespitleri başladı

Adana'da dolu tarım arazilerinde hasar tespitleri başladı

Adana'da dün etkili olan dolu yağışı, özellikle Yüreğir ilçesindeki tarım arazilerinde önemli düzeyde zarara yol açtı. Etkilenen alanlarda ilk müdahaleyi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri yaparken, saha çalışmaları hasar tespitine odaklandı.

etkilenen alanlar ve üreticilerin durumu:

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan dolu yağışının Yunusoğlu, Sakızlı, Denizkuyusu, Taşçı, Doğankent, Şıhmurat, Ağzıbüyük, Sağdıçlı, Abdioğlu, Kapılı, Havraniye ve Vayvaylı mahallelerinde etkili olduğunu bildirdi. Bölgede narenciye bahçeleri başta olmak üzere çeşitli ürünlerde zarar tespit edildi. Doğan, üreticilerin ciddi mağduriyet yaşadığını ve yaraların sarılması için hızlı destek beklendiğini vurguladı.

hasar tespit çalışmaları ve sigorta sorunu:

İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt sahada incelemelerde bulunarak ekiplerin çalışmalarını yerinde takip etti. Tespit çalışmalarında öncelik ziraat mühendislerinin saha raporları ve üreticilerin bildirimleri olacak. Doğan ayrıca, TARSİM sigortası bulunan üreticilerin yanı sıra hazine arazilerinde üretim yaptığı için sigorta yaptıramayan çiftçilerin de bulunduğunu belirtti; bu durumun mağduriyeti artırdığına dikkat çekildi.

Yerel yetkililer ve ziraat odası, zararların belirlenmesinin ardından devlet destekleri ve tazminat süreçlerinin işletilmesini bekliyor. Üreticilerin kısa vadede nakdi destek, rehabilitasyon ve yeniden üretime dönme için yönlendirme talebi ön plana çıkıyor. Hasar tespitlerinin tamamlanmasıyla birlikte gerekli başvuruların ve yardım paketlerinin şekillendirilmesi öngörülüyor.

ADANA’DA ETKİLİ OLAN DOLU YAĞIŞI NARENCİYE BAŞTA OLMAK ÜZERE TARIM ÜRÜNLERİNDE ZARARA YOL AÇARKEN...

ADANA’DA ETKİLİ OLAN DOLU YAĞIŞI NARENCİYE BAŞTA OLMAK ÜZERE TARIM ÜRÜNLERİNDE ZARARA YOL AÇARKEN, İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ HASAR TESPİT ÇALIŞMALARINA BAŞLADI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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