Adana'da dronla keşfedilen alanda 625 kök Hint keneviri ve 300 gram esrar bulundu

Adana'da düzenlenen drone destekli operasyonda, narkotik ekipleri geniş çaplı bir kenevir ekimini ortaya çıkardı. Olayda, hem yetiştirme amaçlı bitkiler hem de hazır halde esrar ele geçirildi.

Operasyonun ayrıntıları:

Olay, Adana İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ile Pozantı ve Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmasıyla yürütüldü. Ekipler, sahayı drone ile tarayarak hedef tespit etti ve sahadaki aramalar sonucunda aralarında ekipmanın da bulunduğu unsurlar incelendi.

Aramalarda 625 kök Hint keneviri, 300 gram esrar ile uyuşturucu üretiminde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Buluntular, üretim ve ticarete yönelik bir faaliyetin işaretlerini taşıyor.

Soruşturma ve hukuki süreç:

Operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma yetkilileri, şüphelilerin işlemlerinin devam ettiğini ve soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Yetkililer, drone destekli müdahalelerin özellikle kırsal ve ulaşımı zor bölgelerde kaçak ekim ve depolamanın tespitinde etkin olduğunu vurguladı. Bölgedeki benzer faaliyetlerin engellenmesine yönelik denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Adana’da uyuşturucu operasyonu: Esrar ve Hint keneviri ele geçirildi