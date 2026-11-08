Adana’da geniş çaplı operasyon: iki suç örgütüne ağır darbe

Adana’da iki örgüte yönelik operasyon

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, çıkar amaçlı silahlı suç örgütlerine yönelik iki ayrı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyonların ardından yürütülen adli süreç tamamlandı.

Gözaltılar ve adliyeye sevk:

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Cumhuriyet savcılığına sevk edildi. Toplam 43 şüpheli adliyeye çıkarılırken, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 29 şüpheli tutuklandı. Diğer 14 şüpheli ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Soruşturma birimi ve operasyonun kapsamı:

Operasyonları yürüten Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, örgütlere yönelik delil toplama ve eş zamanlı müdahalelerle soruşturmayı genişleterek sürdürdüğünü bildirdi. Yürütülen işlemlerde adli makamların kararları doğrultusunda tutuklama ve adli kontrol uygulamaları yapıldı.

Gelişmeler doğrultusunda soruşturmanın seyri ve olası yeni gözaltılar hakkında yetkili birimlerden açıklama gelmeye devam edecek.

ADANA’DA SİLAHLI SUÇ ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA GÖZALTINA ALINAN 29 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI