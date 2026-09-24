Adana'da gözaltı işleminde direniş: elinde patlayıcı gösteren şahsı polis ikna etmeye çalışıyor

Adana'da gözaltı işleminde direniş

Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'nde, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı gözaltına almak üzere adrese geldi. Şahıs, polis ekiplerini görünce elinde el bombası olduğu değerlendirilen patlayıcı maddeyi göstererek direnmeye başladı.

olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre ekipler, söz konusu adrese intikal ettiğinde şahıs polisleri görünce elindeki patlayıcıya benzer nesneyi gösterip direnç gösterdi. Olayda herhangi bir kullanıma ilişkin bilgi paylaşılmadı; değerlendirme, el bombası olduğu yönünde yapıldı.

güvenlik önlemleri ve ikna çalışmaları:

Olay yerinde polis ekipleri, çevredeki güvenliği sağlamak amacıyla geniş güvenlik önlemleri aldı ve bölgeyi kontrol altına aldı. Ekipler, şahsı zorla müdahale yerine konuşarak ikna etmeye çalışıyor; süreç kurum yetkililerinin yönlendirmesiyle sürdürülüyor.

ADANA’DA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI OLAN ŞAHIS POLİS EKİPLERİNİ GÖRÜNCE ELİNDE EL BOMBASI OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN PATLAYICI MADDEYİ GÖSTEREREK DİRENMEYE BAŞLADI. POLİS EKİPLERİ GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALARAK ŞAHSI İKNA ETMEYE ÇALIŞIYOR.