Olayın ayrıntıları:

Adana'nın Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada Orhan Tatar (34) hayatını kaybetti. İddiaya göre, Tatar ile M.K. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve M.K.'nin tabancayla defalarca ateş etmesi sonucu Tatar göğüs bölgesinden yaralandı.

Olayın gerçekleşme biçimi:

Çıkan çatışma sonrası yaralı halde kanlar içinde yere düşen Tatar için çevredekiler tarafından ihbarda bulunuldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Tatar'ı ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırdı; burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma ve adli süreç:

Tatar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında olay yeri incelemeleri ve delil toplama işlemleri sürüyor.

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