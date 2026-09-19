Adana'da ikinci saldırı iddiası: iş yerine molotofkokteyli atıldı

Adana’da iş yerine molotofkokteyli saldırısı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesine bağlı Orhangazi Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir inşaat malzemeleri satıcısına yönelik saldırı gerçekleşti. İddiaya göre, daha önce kurşunlandığı öne sürülen iş yerine kimliği belirsiz kişiler molotofkokteyli attı; olayda maddi hasar meydana geldi.

olayın gelişimi:

Görgü tanıklarının bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırının ardından bölgede çalışma başlattı. Yetkililerin verdiği bilgiye göre 2 kişi tarafından atılan molotofkokteyllerinden 1'i iş yerine isabet etti ve çıkan yangın, çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

polis çalışması ve inceleme:

Olay yerine intikal eden ekipler, güvenlik kameralarını mercek altına aldı ve çevrede detaylı inceleme yapıyor. Ekipler, saldırganların yakalanması için bölgedeki delilleri toplarken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

İş yerinde meydana gelen maddi hasarın boyutu ve saldırının arkasındaki motivasyonla ilgili iddialar henüz doğrulanmadı; konuya ilişkin resmi açıklamalar bekleniyor. Vatandaşların müdahalesiyle yangının büyümesinin önlendiği aktarılırken, polis çevredeki güvenlik önlemlerini artırdı.

ADANA’DA İNŞAAT MALZEMELERİ SATAN BİR FİRMAYA MOLOTOF KOKTEYLİ SALDIRI DÜZENLENDİ. SALDIRGANLAR KAÇARKEN İŞ YERİNDE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ.