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Adana'da ışıklarda başlayan tartışmada ısrarlı takip iddiasına takipsizlik

29 Temmuz'daki trafikte hakim olduğu iddia edilen sürücüyle tartışan Murat ve Gülşah Şimşek hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı ısrarlı takipten takipsizlik kararı verdi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 11:05

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Adana'da ışıklarda başlayan tartışmada ısrarlı takip iddiasına takipsizlik

Olayın gelişimi

Olay, 29 Temmuz'da Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi Mithatpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İki çocuklarıyla birlikte alışveriş merkezinden çıkan infaz koruma memuru Murat Şimşek ile öğretmen eşi Gülşah Şimşek, yolda yanlarında ilerleyen bir araca çukura düşürmemek için yaptıkları ani manevra nedeniyle park halindeki bir kamyona çarptı. Çift, araçlarındaki çizikleri görünce ne yapacaklarını düşünürken karşı tarafın sürücüsü Z.G.Ç. aracına binerek uzaklaştı. Bir süre sonra trafik ışıklarında tekrar karşılaşan taraflar arasında sözlü tartışma yaşandı; Murat Şimşek, camını açıp Z.G.Ç.'ye, "Hanımefendi, ben size çarpmamak için manevra yapınca kaza yaptım. Keşke binip gitmeseydiniz" dediğini ileri sürdü.

Polis müdahalesi ve nezaret süreci:

Taraflar yollarına devam ettikten sonra çift, Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'ndeki evlerine gitti. Aynı akşam saat 21.00 sıralarında polis ekipleri, "ısrarlı takip, ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" iddiasıyla çiftin evine giderek karakola götürdü. İfadelerinin ardından o günün nöbetçi savcısı M.B. tarafından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilecekleri belirtilerek nezarethaneye alındılar. Ertesi sabah nöbetçi savcının değişmesiyle şüpheliler bu kez adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı talebiyle adliyeye sevk edildi; mahkeme sonucu çifte yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldılar.

Polis kayıtları ve güvenlik kamerası incelemeleri:

Serbest kaldıktan sonra avukat tutan çift, polis tutanakları ve bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Polis raporunda, çevredeki kameraların incelenmesi sonucunda "ilk önce siyah aracın durduğu ve ardından beyaz aracın durduğu izlenmiş; müştekinin beyan ettiği bulguların görülmesi mümkün olmamış" ifadelerine yer verildi. Avukatları aracılığıyla karara itiraz eden çiftin dosyası ayrıntılı incelemeye alındı.

Soruşturma sonucu ve hukuki değerlendirme

Yürütülen soruşturma sonucunda, 14 Eylül'de Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat ve Gülşah Şimşek hakkında ısrarlı takip suçundan kamu davası açılmasını gerektirecek yeterli şüphenin bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Kararda, olayın sona ermesinden sonra şüphelilerin müştekiyi yeniden fiziken takip ettiklerine, ikamet veya iş yerine gittiklerine, telefonla aradıklarına, mesaj gönderdiklerine veya üçüncü kişiler aracılığıyla temasa geçtiklerine ilişkin somut delil elde edilemediği vurgulandı. Ayrıca çiftin üzerindeki adli kontrol kararı da kaldırıldı.

Bununla birlikte, Murat Şimşek hakkında "Kara ulaşım aracının hareketini engellemek veya hareket halindeyken durdurmak" suçundan kamu davası açılacağı kaydedildi.

Avukatın açıklamaları ve sonraki süreç:

Çiftin avukatı Nazan Akça, Başsavcılığın takipsizlik kararına ilişkin olarak, müvekkillerinin çocuklarının önünde polis tarafından nezarete alınmasının haksız bir beklemeye yol açtığını belirtti: "Bu ne demek biliyor musunuz? ‘Ben seni sabaha kadar nezarethanede boşu boşuna beklettim’ demek." Akça, kamu görevlilerinin sahip oldukları yetkiyi kişisel güç olarak görmemeleri gerektiğini savunarak, kararı "Pardon filmi"ne benzetti. Ayrıca dosyanın bundan sonraki aşamasında Murat Şimşek yönünden açılacak dava sürecinin devam edeceğini, ısrarlı takipten verilen takipsizlik kararına karşın diğer suçlamaların da mahkemede değerlendirileceğini ve muhtemel beraat beklentilerini ifade etti.

NAZAN AKÇA VE MÜVEKKİL GÜLŞAH ŞİMŞEK. (FOTOĞRAF ARŞİV)

NAZAN AKÇA VE MÜVEKKİL GÜLŞAH ŞİMŞEK. (FOTOĞRAF ARŞİV)

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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