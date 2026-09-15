Adana'da jandarmadan eş zamanlı operasyon: 3 bin 735 hap ve kaleşnikof ele geçirildi

olayın özeti:

Adana İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ile Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ile ruhsatsız silah kullanımının ve silah ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler, belirlenen 1 ev, 1 iş yeri ve 1 araçta arama yaptı.

arama sonuçları:

Yapılan aramalarda 3 bin 735 sentetik uyuşturucu hap ile 1 kaleşnikof piyade tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler ve silah, delil olarak muhafaza altına alındı.

şüpheliler ve yasal süreç:

Operasyon kapsamında yakalanan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Soruşturma ve delil tespitine ilişkin işlemler jandarma birimlerince sürdürüldü.

Adana’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı