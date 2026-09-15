Dolar 48,6335 +0,02%
Euro 56,1015 -0,07%
Bist 14.235,83 -1,60%
Altın Gram 6.770,71 -0,50%
EUR/USD 1,1531 -0,22%
Brent Petrol 107,37 +1,60%
--°

Adana'da jandarmadan eş zamanlı operasyon: 3 bin 735 hap ve kaleşnikof ele geçirildi

Adana'da jandarma ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 3 bin 735 sentetik hap ve 1 kaleşnikof ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 07:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Adana'da jandarmadan eş zamanlı operasyon: 3 bin 735 hap ve kaleşnikof ele geçirildi

olayın özeti:

Adana İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ile Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ile ruhsatsız silah kullanımının ve silah ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler, belirlenen 1 ev, 1 iş yeri ve 1 araçta arama yaptı.

arama sonuçları:

Yapılan aramalarda 3 bin 735 sentetik uyuşturucu hap ile 1 kaleşnikof piyade tüfeği ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler ve silah, delil olarak muhafaza altına alındı.

şüpheliler ve yasal süreç:

Operasyon kapsamında yakalanan 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Soruşturma ve delil tespitine ilişkin işlemler jandarma birimlerince sürdürüldü.

Adana’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Adana’da uyuşturucu ve silah operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Okul çevrelerinde ve servislerde kapsamlı güvenlik denetimi
images

Bayrampaşa'da araçta 486 kilo 450 gram pregabalin ele geçirildi, dört şüpheli gö...
images

Okul çevrelerinde geniş kapsamlı denetim: polis veliler ve esnafa bilgi verdi
images

Esenyurt'ta trafikte takip edip saldıran sürücüye 180 bin lira idari ceza

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Okul çevrelerinde geniş kapsamlı denetim: polis veliler ve esnafa bilgi verdi

Öğrencilerin sofrasına yakın belediye: Zafertepe kent lokantası faaliyete geçti

Müftülük koordinatörleri 2026-2027 eğitim öğretim döneminin yol haritasını çizdi

İznik'te Ekinoks 2026 fotoğrafçılar maratonu başlıyor

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Tribünden atılan cisim dördüncü hakeme isabet edince maç tatil edildi