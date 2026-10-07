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Adana'da kaldırımda yürüyen kadın eşi tarafından bıçaklandı, zanlı aynı mahallede yakalandı

Adana Seyhan'da Sefa Özler Caddesi'nde yürüyen Fatma H., eşi Osman H. tarafından bıçaklandığı iddiasıyla hastaneye kaldırıldı; zanlı mahallede yakalandı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 19:21

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adana'da kaldırımda yürüyen kadın eşi tarafından bıçaklandı, zanlı aynı mahallede yakalandı

Adana'da kaldırımda bıçaklama

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'nde yürüyen Fatma H., iddiaya göre arkasından gelen eşi Osman H. tarafından bıçaklandı. Saldırının ardından şüpheli kaçtı, çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

olayın müdahalesi:

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Görevliler olay yerine ulaşarak yaralı kadına müdahale etti ve Fatma H. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

şüphelinin yakalanması:

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri çevreyi kontrol altına aldı. Osman H., aynı mahalle içinde suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı ve Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yolda yürürken kocası tarafından bıçaklandı

Yolda yürürken kocası tarafından bıçaklandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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