Adana'da kaldırımda yürüyen kadını eşi bıçakladı, şüpheli yakalandı

olayın gelişimi:

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda yürüyen Fatma H.'nin arkasından gelen eşi Osman H., henüz bilinmeyen bir sebeple kadına bıçakla saldırdı ve olay yerinden kaçtı.

müdahale ve bölgedeki güvenlik önlemleri:

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırdı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri çevreyi adeta abluka altına aldı.

şüphelinin yakalanması ve teslimi:

Osman H., aynı mahallede suç aleti bıçak ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili adli işlemler ve soruşturma sürüyor.

ADANA’DA BİR KADIN KALDIRIMDA YÜRÜDÜĞÜ SIRADA KOCASI TARAFINDAN BIÇAKLANDI. YARALANAN KADIN HASTANEYE KALDIRILIRKEN OLAYI GERÇEKLEŞTİREN ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI.