Adana'da komşu tarafından sopayla darbedilen köpeğin görüntüleri ortaya çıktı

Adana Sarıçam'da komşu sopayla köpeği darbetti

Olay, Sarıçam ilçesi Kepeztepe Mahallesi'nde dün meydana geldi. Çiftçi İbrahim Arap (25)e ait Kurzhaar cinsi Boncuk isimli köpeğin, komşusu tarafından sopayla darbedildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sahibi, görüntüleri inceleyip karakola giderek şikayette bulundu.

olay anı ve kamera kayıtları:

Güvenlik kamerası kayıtlarında bir kişinin elindeki sopayla köpeğe vurduğu görülüyor. Komşunun, köpeğin tavuklarına saldırdığını ileri sürdüğü öğrenildi. Görüntüler olayın nasıl geliştiğine dair doğrudan görsel kanıt sağladı ve sahibinin iddiasını destekleyen ayrıntılar içeriyor.

mağdurun şikayeti ve veteriner müdahalesi:

Sahip İbrahim Arap, köpeğin bir hafta önce evinin önünde olduğunu, daha sonra ağzı burnunun kan içinde olduğunu gördüğünü anlattı. Arap, "Köpeğin belinde çatlak var. Eşime sordum, köpeği birisinin dövdüğünü söyledi. Ben gidip kamera kayıtlarına baktım ve bir adamın köpeğimi sopayla dövdüğünü gördüm. Ben bunun üzerine karakola gittim" dedi.

Arap ayrıca veteriner çağırdığını ve müdahalelerin yapıldığını belirtti: "Köpeği eski sağlığına kavuşturacağız. Karakola onu da çağırıp ifadesini aldılar. Köpeğin tavuklarına saldırdığını söylemiş. Ancak köpek hep buradaydı, bir yere gitmemişti. Dilsiz bir hayvana bu yapılmaması lazım." Karakoldaki işlemlerin tamamlandığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İBRAHİM ARAP, "VETERİNER ÇAĞIRDIM, MÜDAHALELERİNİ YAPTIRDIM. KÖPEĞİ ESKİ SAĞLIĞINA KAVUŞTURACAĞIZ. KARAKOLA ONU DA ÇAĞIRIP İFADESİNİ ALDILAR. KÖPEĞİN TAVUKLARINA SALDIRDIĞINI SÖYLEMİŞ. ANCAK KÖPEK HEP BURADAYDI, BİR YERE GİTMEMİŞTİ. DİLSİZ BİR HAYVANA BU YAPILMAMASI LAZIM" İFADELERİNİ KULLANDI.