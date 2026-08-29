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Adana'da koruma ekipleri saka avcısına 297 bin 608 lira ceza kesti

Adana DKMP ekipleri Yüreğir'de yasa dışı avlanan kişiyi yakaladı; 24 saka ele geçirildi, toplam 297.608 lira idari para cezası ve tazminat uygulandı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 10:46

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Adana'da koruma ekipleri saka avcısına 297 bin 608 lira ceza kesti

operasyon ve ele geçirilenler:

Adana Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bölge Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'nde koruma ve kontrol görevi sırasında yasa dışı ava müdahale etti. Yapılan kontrolde, ikisi canlı mühre olmak üzere toplam 24 saka kuşu ele geçirildi.

uygulanan cezalar ve hukuki dayanak:

Kaçak avlanan kişiye, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında idari para cezası ve tazminat uygulanarak işlem yapıldı. Ekipler tarafından kesilen idari para cezası 50 bin 808 lira, tazminat bedeli ise 246 bin 800 lira olarak belirlendi; böylece toplam ceza 297 bin 608 lira oldu.

Yasal düzenlemeler uyarınca tespit edilen kuşların ele geçirilmesi ve şüpheli hakkında idari yaptırım uygulanması rutin bir işlem olarak kayda geçti. Bu tür müdahaleler, korunması gereken türlerin sürdürülebilirliği ve hukukun uygulanması açısından önem taşıyor.

El konulan 24 saka kuşu, ilgili kontroller tamamlandıktan sonra doğaya salındı.

YAPILAN KONTROLDE, İKİSİ CANLI MÜHRE OLMAK ÜZERE 24 SAKA KUŞU ELE GEÇİRİLDİ.

YAPILAN KONTROLDE, İKİSİ CANLI MÜHRE OLMAK ÜZERE 24 SAKA KUŞU ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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