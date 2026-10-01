Adana'da mandalina hasadı başladı, üretici ihracat engelinden şikâyetçi

Adana'da erkenci mandalina hasadı başladı:

Türkiye’nin en önemli narenciye merkezlerinden Adana’da erkenci mandalina toplama sezonu açıldı. Kent genelinde yaklaşık 401 bin dönüm alanda dikili mandalina bahçelerinde işçiler sabahın erken saatlerinde çalışmaya başladı. Okitsu, Miho Wase, Early, Marisol ve Primasol türleri öncelikli olmak üzere toplanan ürünler, yurdun dört bir yanına sevk edilmek üzere kamyonlara yüklendi.

Tarım kaynaklarına göre bu yıl dönüme ortalama 3 ton verim bekleniyor ve toplam rekoltenin 1 milyon 165 bin ton düzeyinde olması öngörülüyor. Ağaçta kilogram fiyatı ise bu yıl 8-10 lira bandında alıcı buluyor.

Üretici değerlendirmesi ve hava koşulları:

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, hasadın başladığını ve 2026 erkenci sezonuna girildiğini vurguladı: "2026 yılı erkenci mandalina hasadına başladık. Bu yıl rekolte iyi, çünkü havalar yağışlı ve iyi geçti, don olmadı. Adana’da 401 bin dönüm alanda mandalina ekili ve bu yıl 1 milyon 165 bin ton rekolte bekliyoruz".

Doğan, hava koşullarının olumsuzluk getirmemesiyle rekoltenin olumlu etkilendiğini belirtirken, fiyatların üreticiyi memnun etmediğini de açıkladı: "Çiftçimizin çoğu beklemede. Alışveriş olmadığı için fiyatlar şu anda 8 ila 10 lira arasında".

Paketleme kapasitesi, lojistik ve ihracat sıkıntıları:

Hasat sürecinde lojistik ve paketleme kapasiteleri sorun oluşturuyor. Doğan, "Şu anda çalışan paketleme tesisleri yüzde 20 kapasiteyle çalışıyor. Ürünler hiç para etmiyor, fiyatlar çok düşük ve yurt dışı kapıları kapalı. Karadeniz’de gemi trafiği yok. Kara yoluyla gönderim ise çok maliyetli. İstek var ama ürün gönderme şansımız yok. Buruk bir hasat var" sözleriyle yaşanan darboğazı özetledi.

Doğan, pazar dağılımına ilişkin olarak da Rusya ve Ukrayna'nın mandalina için büyük pazarlar olduğunu belirtti: "Avrupa’ya ürünlerimiz gidiyor. Rusya ve Ukrayna bizim en büyük pazarımız. Ancak oradaki savaş nedeniyle gemi trafiği yok. Eğer gemi trafiği olursa hareket olacak. Yurt dışından istek var ancak kara yolu maliyetli olduğu için hasat yapılamıyor. Çiftçimiz ekim ayında piyasanın hareketlenmesini bekliyor. Şu an hasat yüzde 20 kapasiteyle devam ediyor".

Doğan, ayrıca hasada dahil olan çeşitleri ve ihraç takvimini şöyle paylaştı: "Şu anda Primasol, Okitsu, Miho Wase, Early ve Marisol cinsi mandalinaların hasadına başlandı. 6 Ekim ise ihraç tarihi olarak belirlendi".

Sezonun gidişi, paketleme tesislerinin kapasite kullanımı, uluslararası taşıma olanakları ve iç piyasa hareketliliğiyle doğrudan bağlantılı olacak. Üreticiler fiyatların ve lojistiğin düzelmesini beklerken, bölgeden çıkan ürünler hem iç pazarda hem de açılabilecek dış pazarlarda alıcı aramaya devam ediyor.

ADANA'DA MANDALİNA HASADI BAŞLADI