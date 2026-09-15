Adana'da mikroplastik denetimi: 13 tesise 30 milyon 499 bin TL yaptırım

denetimin kapsamı ve bulgular:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Akdeniz'deki mikroplastik kirliliğini azaltma hedefiyle Adana'da geri dönüşüm ve atık ithalatı yapan tesislerde inceleme yaptı. Kent genelinde 170 tesis denetlenirken, denetimler sonucunda çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği belirlenen 13 tesise toplam 30 milyon 499 bin TL idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde ayrıca usulsüzlük tespit edilen işletmelerin çevresel riskleri ve mevzuata uyum eksiklikleri yerinde değerlendirildi; bu tespitler doğrultusunda 12 tesisin faaliyeti idari tedbir olarak durduruldu. Bakanlık yetkilileri, bu tür tedbirlerin mikroplastik kaynaklı kirlenmeyi sınırlamaya yönelik önleyici adımlar olduğunu vurguladı.

bölgesel uygulamalar ve toplu sonuçlar:

Bakanlığın genişletilmiş denetim programı sadece Adana ile sınırlı kalmadı. 1 Temmuz'dan bugüne kadar bölge genelinde çevre mevzuatına aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 76 tesise toplam 153 milyon 599 bin TL idari para cezası uygulanırken, denetimler kapsamında 28 tesisin faaliyeti durduruldu.

Yetkililer, bu cezai yaptırımların amacının yalnızca yaptırım uygulamak değil, tesislerin çevre mevzuatına uyumunu sağlamak ve Akdeniz'de mikroplastik yükünü azaltmak olduğunu belirtiyor. Denetimlerin ardından uyum süreçlerinin takip edileceği ve gerektiğinde ek tedbirlerin devreye sokulacağı bildirildi.

uygulamanın olası etkileri:

Bu tür denetim ve yaptırımlar, sektör genelinde mevzuata uyuma yönelik baskıyı artırabilir; işletmelerin atık yönetimi, eğitim ve altyapı yatırımlarına yönelmesi bekleniyor. Uzun vadede hedef, denetimlerin çevre korumasını güçlendirerek Akdeniz'de mikroplastik kaynaklı kirliliğin azaltılmasına katkı sağlamak olarak özetlenebilir.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI EKİPLERİ, AKDENİZ’DEKİ MİKROPLASTİK KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ AMACIYLA ADANA’DA GERİ DÖNÜŞÜM VE ATIK İTHALATI YAPAN 170 TESİSTE DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.