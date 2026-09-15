Adana'da minibüsün çarptığı 11 yaşındaki çocuk yoğun bakımda, sürücü teslim oldu

Kaza ve müdahale:

Olay, saat 08.40 sıralarında Adana'nın Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi Levent Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan aniden fırlayan 11 yaşındaki yabancı uyruklu M.M.Ş.'ye hızla ilerleyen bir yolcu minibüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuk metrelerce sürüklendi ve olay yerinde kanlar içinde kaldı.

Çarpma anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ağır yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı; tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kaza anı ve sürücünün davranışı:

Kamera görüntülerine göre minibüs sürücüsü ilk anda araçtan inip olaya baktı, ardından minibüse binerek bölgeden uzaklaştı. Yetkililere verilen bilgiye göre sürücü kısa süre sonra karakola giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Mahalle sakinlerinin tepkisi ve talepleri:

Olayı gören vatandaşlardan Ömer Kükrek, çocuğun marketten çıktığını ve minibüsün çarptığını belirterek, "Minibüsün çocuğa vurması sonucu çocuk sürüklendi. Çocuk burada dilini yuttu. Sonra ambulans geldi, aldığımız bilgiye göre ambulansta da kalbi durmuş. Çocuğun durumu ağır, yoğun bakıma aldılar. Vücudunda sağlam bir yer kalmamış" dedi. Kükrek, bölgede hız sınırlandırması ve kasis ihtiyacına dikkat çekti.

Başka bir görgü tanığı Mehmet Sarıdağ ise minibüsün hızlı olduğunu belirterek, "Sabah çocuk bakkaldan çıkmış giderken minibüs sürücüsü frene basıyor ama çocuğa vuruyor. Buralara birkaç kasis yapılması lazım. Burada dolmuşlar çok hızlı gidiyor" ifadelerini kullandı.

Yetkililer ve mahalle sakinleri, benzer kazaların önlenmesi için yol güvenliği önlemlerinin artırılmasını talep ediyor. Soruşturma ve çocuğun tıbbi durumu ile ilgili gelişmeler bekleniyor.

ADANA’DA YOLCU MİNİBÜSÜNÜN ÇARPTIĞI 11 YAŞINDAKİ ÇOCUK AĞIR YARALANDI. OLAYIN ARDINDAN BÖLGEDEN UZAKLAŞAN MİNİBÜS SÜRÜCÜSÜ DAHA SONRA KARAKOLA GİDEREK TESLİM OLDU.