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Adana'da mısır hasadında rutubet ve alım fiyatı belirsizliği

Adana'da devam eden mısır hasadında kademeli ekim ve yüksek rutubet verimi etkiliyor; üreticiler Toprak Mahsulleri Ofisi'nin alım fiyatını bekliyor.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 10:27

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 10:33

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Adana'da mısır hasadında rutubet ve alım fiyatı belirsizliği

Adana'da hasat hız kesmeden sürüyor

Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden olan Adana'da mısır hasadı yaklaşık 10 gün önce başladı. Kent, ülke üretiminin yaklaşık yüzde 15'ini karşılıyor ve bu yıl ekimler kademeli yapıldığı için hasat bölgelere göre farklı zamanlarda ilerliyor.

ekim alanı ve verim beklentileri:

Adana'da yaklaşık 845 bin dekar alanda mısır ekimi yapıldı. Bu alanlardan bu yıl yaklaşık 1 milyon 150 bin ton rekolte bekleniyor. Bölgesel farklılıklar öne çıkıyor; bazı arazilerde dönüm başına 1 ton 200 kilogram ile 1 ton 500 kilogram arasında verim alındığı bildirildi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, kentteki mısır ekim alanlarının geçen yıla göre yaklaşık yüzde 5 azaldığını belirtti. Doğan, ilkbahar yağışları nedeniyle ekimlerin kademeli gerçekleştiğini ve bazı bölgelerde verimin iyi, bazılarında ise düşük olduğunu ifade etti. Toplam rekoltenin geçen yıla göre bir miktar gerilemesi bekleniyor.

Hasadın gecikmesinde bir diğer etken ise rutubet. Doğan, mısırın lisanslı depolara teslim edilebilmesi için rutubet oranının yüzde 14-15,5 arasında olması gerektiğini ve mevcut nem nedeniyle beklemenin sürdüğünü aktardı.

piyasa hareketleri ve çiftçiye tavsiyeler:

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin mısır alımına henüz başlamadığı kentte, lisanslı depolar ve tüccarlar alım yapmaya devam ediyor. Doğan, mısır fiyatlarının önümüzdeki dönemde daha da yükseleceğini öngördüklerini belirterek serbest piyasada şu an 14 lira ve üzerinde alıcı bulunduğunu söyledi.

Ayrıca Doğan, yurt dışı gelişmelerin fiyatlara etkisine dikkat çekti: mısırın yurt dışında ton fiyatının 325 dolar olduğunu ve bunun güncel kur karşısında yaklaşık 15 bin 600 lira düzeyinde seyrettiğini belirtti. Karadeniz bölgesindeki savaş ve lojistik sorunlar ile Romanya'daki kuraklık gibi etkenlerin ithalatı zorlaştırdığı ve fiyatları yukarı çektiği vurgulandı.

Türkiye'nin bu yıl yaklaşık 8,5 milyon ton mısır üretmesi beklenirken, ülkenin mevcut üretiminin iç talebi karşılamadığı ve yaklaşık 5 milyon tonluk açık bulunduğu ifade edildi.

Doğan, üreticilere yönelik çağrıda bulunarak ürünlerini aceleyle satmamalarını, sadece ihtiyacı kadarını satıp kalanını stoklamalarını önerdi: "Çiftçimiz mısırını satmasın, sadece ihtiyacı olanı satsın, geri kalanını bekletsin. Hasat azaldığında fiyatların daha da hızlı yükseleceğini düşünüyoruz."

Özetle, Adana'daki mısır hasadı teknik ve iklimsel etkenlerle kademeli ilerlerken, üreticiler ve piyasa aktörleri açıklanacak alım fiyatlarını ve dış piyasadaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

ADANA&#039;DA MISIR HASADI DEVAM EDİYOR

ADANA'DA MISIR HASADI DEVAM EDİYOR

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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