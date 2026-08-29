Dolar 48,2300 +0,47%
Euro 55,8696 -0,62%
Bist 14.641,56 +0,45%
Altın Gram 7.024,20 -2,88%
EUR/USD 1,1587 -0,61%
Brent Petrol 88,10 -0,47%
--°

Adana'da NARKOTIR'le tedbir ve farkındalık vurgusu

Adana'da NARKOTIR ile polis, İstanbul Emniyet desteğiyle alışveriş merkezinde vatandaşlara uyuşturucunun zararları ve erken tespit yöntemlerini aktardı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 11:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Adana'da NARKOTIR'le tedbir ve farkındalık vurgusu

Adana'da NARKOTIR'le tedbir ve farkındalık vurgusu

Adana polis ekipleri, İstanbul Emniyet Müdürlüğü desteğiyle Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü iş birliğinde kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen NARKOTIR faaliyetiyle vatandaşları uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgilendirdi.

etkinliğin amacı:

Faaliyetin temel hedefi, toplumda bilinçlenme ve farkındalık oluşturmak olarak açıklandı. Ekipler, etkinlik boyunca ziyaretçilere uyuşturucu ve yasaklı maddelerin insan vücuduna verdiği zararları anlaşılır bir dille aktardı ve korunma yollarına dikkat çekti.

ebeveynlere ve gençlere yönelik bilgilendirme:

Polis ekipleri, özellikle çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik uyarılara yer verdi. Ebeveynlere, uyuşturucu madde kullanımını erken dönemde fark edebilmeye yönelik yöntemler hakkında bilgilendirme yapıldı ve dikkat edilmesi gereken davranış değişiklikleri anlatıldı.

Etkinlik sırasında ekipler, vatandaşların sorularını yanıtlayarak uygulamada karşılaşılan durumlar ve alınabilecek tedbirler hakkında yönlendirici bilgi sağladı. Faaliyet, halkla doğrudan iletişim kurularak bilgi paylaşımı ve soru-cevap seanslarıyla tamamlandı.

ADANA’DA POLİS EKİPLERİ, UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KAPSAMINDA VATANDAŞLARI BİLİNÇLENDİRMEK AMACIYLA...

ADANA’DA POLİS EKİPLERİ, UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE KAPSAMINDA VATANDAŞLARI BİLİNÇLENDİRMEK AMACIYLA NARKOTIR İLE BİLGİLENDİRME FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kaygan yol su birikintisi kazaya neden oldu: Sarıkamış'ta hafif ticari araç şara...
images

Cezayir'de orman yangınlarının bilançosu ağırlaşıyor: can kaybı 73'e çıktı
images

Bolvadin'de arkadan çarpmayla sürüklenen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
images

Yahşihan'da uyuşturucu ticaretine baskın: 544 hap ele geçirildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cezayir'de orman yangınlarının bilançosu ağırlaşıyor: can kaybı 73'e çıktı

Söğüt'te geçmişi geleceğe taşıyan dijital tarih müzesi açıldı

Bolvadin'de arkadan çarpmayla sürüklenen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Gülnar'da köklü hikâyelerle uluslararası bilim ve kültür buluşması

TREND HABERLER

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet Nilüfer'de bariyere çarparak sürücüyü ağır yaraladı