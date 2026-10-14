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Adana'da otogarda bilet iadesi tartışması sonrası bir şüpheli tutuklandı

Adana otogarında bilet iadesi talebi nedeniyle çıkan kavgada bir kişi darbedildi; şüpheli Samet Y. kasten yaralama suçundan tutuklandı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 18:00

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adana'da otogarda bilet iadesi tartışması sonrası bir şüpheli tutuklandı

Adana'da otogarda bilet iadesi tartışması sonrası bir şüpheli tutuklandı

Adana Otogarı'nda bilet iadesi talebi üzerine çıkan tartışmada bir yolcunun darp edilmesi sonucu yürütülen soruşturmada, şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın tarafları arasında geçen çatışma ve sonrasındaki adli işlem, güvenlik kameralarına da yansıdı.

Olayın seyri:

İddiaya göre, İstanbul'da yaşayan M.Ö., 26 Eylül'de iş için geldiği Adana'dan İstanbul'a dönerken otogarda değnekçi tabir edilen bir kişiden Özlem Cizre Nuh firmasına ait bileti satın aldı. Otobüsün gecikmesi nedeniyle M.Ö. bileti iade ettirmek istedi; ancak bileti aldığı iddia edilen şahısın, Samet Y. iadeyi kabul etmediği belirtildi. Tartışmanın büyümesi üzerine yanına gelen C.A. ile birlikte M.Ö.'ye yumruk atıldığı ve darp sonucu mağdurun burnunun kırıldığı bildirildi.

Olayın ardından mağdur M.Ö. darp raporu alarak şikayette bulundu. Yaşanan anlar otogar güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı ve kayıtlar soruşturmada delil olarak kullanıldı.

Soruşturma ve yargılama süreci:

Olayı soruşturan polis ekipleri, saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen iki şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler nöbetçi mahkemeye sevk edildi; mahkeme kararına göre Samet Y. kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi, C.A. ise serbest bırakıldı.

Olayla ilgili yargı sürecinin devam ettiği ve soruşturmanın sürdürülerek delillerin değerlendirilmesine devam edildiği öğrenildi. Güvenlik kamerası kayıtları ve mağdurun darp raporu, dosyada önemli deliller arasında yer alıyor.

ADANA OTOGARI’NDA KENDİSİNDEN ÖNCE BİLET ALIP DAHA SONRA BİLETİ İPTAL ETMEK İSTEYEN VATANDAŞI DARP...

ADANA OTOGARI’NDA KENDİSİNDEN ÖNCE BİLET ALIP DAHA SONRA BİLETİ İPTAL ETMEK İSTEYEN VATANDAŞI DARP EDEN SALDIRGAN TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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