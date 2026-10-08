Adana'da paket teslim ederken motosikleti çalındı, zanlı 'hoşuma gitti' diye savundu

Olayın gelişimi:

Olay, 20 Eylül günü Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde yaşandı. Kurye S.İ., paket teslimi için bir apartmana girerken motosikletini park halinde bıraktı. Bu sırada bölgeden geçen Ö.S. (22) güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde soğukkanlılıkla motosiklete binip uzaklaştı.

Paketi teslim edip aşağı inen S.İ. motosikletinin yerinde olmadığını görünce aracı çalındığını fark etti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Emniyetin müdahalesi ve tespit:

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bölgeye intikal etti. Çevredeki güvenlik kameraları titizlikle incelendi ve hırsızlığın şüphelisi olarak Ö.S. tespit edildi. Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli evinde yakalandı, motosiklet ele geçirildi ve sahibine teslim edildi.

Şüphelinin ifadesi ve adli süreç:

Emniyetteki sorgusunda Ö.S.'nin, 'hoşuma gittiği için aldım, geri aldığım yere bırakacaktım' şeklinde ifade verdiği öne sürüldü. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ADANA’DA PAKET TESLİMATI YAPMAK İÇİN MOTOSİKLETİNDEN İNEN KURYENİN ARACI, SANİYELER İÇERİSİNDE ÇALINDI. GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIYAN OLAYIN ARDINDAN POLİS EKİPLERİ ŞÜPHELİYİ KISA SÜREDE YAKALARKEN, ŞÜPHELİNİN İFADESİNDE MOTOSİKLETİ "HOŞUMA GİTTİĞİ İÇİN ALDIM" DEDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ.