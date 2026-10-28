adana'da sanayi hafızası ve cumhuriyetin ekonomik mirası konuşuldu

AOSB'de cumhuriyetin ilk yılları ve adana'nın sanayi mirası

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Kültür, Sanat, Eğitim ve Spor Komitesi tarafından düzenlenen "Cumhuriyetin İlk Yıllarında Adana ve Sanayi" etkinliği, kentin sanayi geçmişini gün ışığına çıkardı. Programda AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ile ekonomi gazetecisi ve yazar Mehmet Uluğtürkan'ın konuşmaları öne çıktı; etkinlik arp dinletisi, sergiler ve kitap imzalarıyla zenginleşti.

yönetim kurulu başkanının vurguları:

Açılış konuşmasında Bekir Sütcü, Cumhuriyet'i yalnızca askerî ve siyasi bir zafer olarak görmenin eksik olduğunu belirtti. Sütcü, "Cumhuriyet, aynı zamanda bilim, eğitim, üretim ve çağdaşlaşma hamlesinin de adıdır" diyerek ekonomik bağımsızlık hedefinin günümüzde de önemini koruduğunu vurguladı. Adana sanayisinin bugünkü birikiminin geçmişte atılan adımlara dayandığını söyleyen Sütcü, kentin "sanayi hafızasının korunması ve genç kuşaklara aktarılması" gerekliliğine dikkat çekti.

Sütcü ayrıca sanayinin sorumluluk alanlarını genişletti: "Mesleki eğitime yatırım, teknolojik dönüşüm desteği, doğanın korunması ve kadınların ekonomik hayata daha fazla katılımı" gibi unsurların güçlü bir sanayi için zorunlu olduğunu ifade etti. Sütcü'nün sözleri arasında "Fabrikalarımız ülkemizin ekonomik bağımsızlığının temel taşlarıdır" pasajı öne çıktı ve Cumhuriyet'in üretim-mirasının sürdürülmesi taahhüdü yinelendi.

tarihsel bağlam ve usta bir anlatıcı:

Konferans bölümünde konuşan Mehmet Uluğtürkan, Adana'nın sanayi geçmişini Osmanlı son dönemi ile Cumhuriyet'in ilk yılları arasındaki bağlam içinde anlattı. Uluğtürkan, Mustafa Kemal Paşa'nın Adana ile ilişkisinin Cumhuriyet döneminden öncesine uzandığını belirterek, Mondros Mütarekesi'ni Yıldırım Orduları Grup Komutanı olarak Adana'da öğrendiğini aktardı.

Uluğtürkan, Atatürk'ün Adana'ya ilişkin karar ve uygulamalarını şu örneklerle özetledi: Cumhuriyet'in ilk tarım fuarının Adana'da düzenlenmesini isteyen Atatürk, Çukurova çiftçisine örnek olmak için kendi parasıyla üç çiftlik almış ve bunları vefatından bir yıl önce Hazine'ye bağışlamıştı. Ayrıca 1918'den 1938'e kadar yaptığı dokuz ziyaret ve Latife Hanım'la balayının bir bölümünü de kentte geçirmiş olması, Adana'nın Atatürk için taşıdığı önemi somutlaştırıyor.

Uluğtürkan'ın anlatımı, Adana'nın sadece üretim merkezi olmadığını; siyasal, kültürel ve tarımsal açılardan da Cumhuriyet tarihiyle iç içe geçen bir şehir olduğunu gösterdi. Konuşma, yerel sanayi hafızasının korunmasının hem ekonomik hem de toplumsal açıdan önemine dair çıkarımlar sundu.

kültürel program ve sergiler:

Etkinlik programı sadece konuşmalarla sınırlı kalmadı. Arp sanatçısı Gizem Aksoy Yılmaz "Atatürk'ün Sevdiği Ezgiler" başlıklı performansıyla seçkin melodileri arp eşliğinde seslendirdi; sunum marşlarla Cumhuriyet coşkusunu pekiştirdi. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün Adana ziyaretleri sırasında çekilen fotoğraflardan oluşan özel bir sergi ziyaretçilere sunuldu ve kentin tarihine görsel bir pencere açıldı.

Programda Uluğtürkan'ın Kurtuluş Savaşı yıllarını konu alan "Madalyasız", "Kayıp Sancak" ve "Rüsumat" adlı eserleri için düzenlenen kitap imza etkinliği de yer aldı. Resim ve fotoğraf sergileri, kitap imzaları ve müzik dinletileri bir araya gelerek hem akademik hem de duygusal bir ivme yarattı.

Etkinliğin genelinde öne çıkan tema, cumhuriyet mirasının ekonomik boyutunun korunması ve aktarılmasıydı. AOSB temsilcileri, bölgede faaliyet gösteren işletmelerin istihdam, ihracat ve ekonomik büyümeye katkı sağladığını belirtirken, gençlere yönelik mesleki eğitim ve teknolojik dönüşümün önemini sürekli vurguladılar. Bu vurgu, kentin sanayi geleneğinin çağdaş sanayi anlayışıyla geleceğe taşınması hedefini somutlaştırdı.

Sonuç olarak AOSB'de düzenlenen program, Adana'nın sanayi geçmişini anmakla kalmadı; aynı zamanda Cumhuriyet'in kuruluş değerlerinin ekonomik hayata nasıl yansıdığına dair bir tartışma alanı sundu. Etkinlik, yerel hafızanın canlı tutulması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

ADANA HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (AOSB) KÜLTÜR, SANAT, EĞİTİM VE SPOR KOMİTESİ TARAFINDAN “CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA ADANA VE SANAYİ” ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.