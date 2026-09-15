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Adana'da tartışma kanlı bitti: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Adana Sarıçam'da 12 Eylül gecesi çıkan tartışmada 17 yaşındaki Hasan Hüseyin Kara bıçaklandı ve hayatını kaybetti; şüpheli Baran A. yakalanıp tutuklandı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 09:52

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Adana'da tartışma kanlı bitti: 17 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olayın gelişimi:

Olay, 12 Eylül günü saat 23.30 sıralarında Adana'nın merkez Sarıçam ilçesi Beyceli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Baran A. (18), çocukluk arkadaşı Hasan Hüseyin Kara (17) ile birlikte iki arkadaşlarıyla boş bir arsada alkol aldı. Grup daha sonra Baran A.'nın bir akrabasının evine geçti.

Evde çıkan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu arbedede Baran A.'nın bıçakla müdahale ettiği ve Kara'nın karın bölgesinden yaralandığı belirtildi. Yaralanan Kara, kanlar içinde yere yığılırken, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kara, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Polis müdahalesi ve yakalama:

Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayın ardından çalışma başlattı ve şüphelinin saklandığı evi tespit etti. Düzenlenen operasyonla evde yakalanan şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlının ifadesi ve yargılama süreci:

Emniyetteki ifadesinde zanlının, "İçki içerken bana küfür etti. Kendisini uyarmama rağmen devam edince öfkelendim. Bacağından bıçaklayacaktım ancak arbede sırasında karnına isabet etti" dediği öğrenildi. Zanlı adliyeye sevk edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Emniyet birimleri tanık beyanları ve delil değerlendirmesi doğrultusunda geniş çaplı inceleme yapıyor; adli süreç devam ederken soruşturmanın ayrıntıları savcılık tarafından açıklanacak.

ADANA&#039;DA BİR KİŞİ, KENDİSİNE KÜFRETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜĞÜ 17 YAŞINDAKİ ARKADAŞINI BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ....

ADANA'DA BİR KİŞİ, KENDİSİNE KÜFRETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜĞÜ 17 YAŞINDAKİ ARKADAŞINI BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ. YAKALANAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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