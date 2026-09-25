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Adana’da uçucu madde etkisindeki kişi kadının çantasından para aldı

Adana'da sokakta poşete koyduğu uçucu maddeyi kullanan kişi, bir kadının yolunu kesip çantasından para aldı; görüntüler cep telefonuyla kaydedildi.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Adana’da uçucu madde etkisindeki kişi kadının çantasından para aldı

Olayın yaşandığı yer ve anlar:

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi sokaklarında bir şahsın, poşete koyduğu uçucu maddeyi kullandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde güçlükle ayakta durduğu görülen kişi, çevredeki vatandaşları rahatsız eder şekilde hareket etti.

Mağdurun tepkisi ve şahsın talebi:

Kayda göre şahıs daha sonra bir kadının önünü keserek para istedi. Korkuya kapılan kadın, çantasından çıkardığı parayı verdi. Parayı alırken şahsın, kendisini cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşa el sallaması da kameraya yansıdı.

Görüntüler ve olayın akışı:

Çevrede bulunan bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde, şahsın parayı aldıktan sonra olay yerinden uzaklaşıp kaybolduğu görülüyor. Yaşananlar sokakta güvenlik ve bağımlılık sorunu tartışmalarını gündeme getirecek nitelikte.

ADANA’DA BİR ŞAHSIN SOKAK ORTASINDA POŞETE KOYDUĞU UÇUCU MADDEYİ KULLANDIĞI ANLAR CEP TELEFONU...

ADANA’DA BİR ŞAHSIN SOKAK ORTASINDA POŞETE KOYDUĞU UÇUCU MADDEYİ KULLANDIĞI ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI. GÜÇLÜKLE AYAKTA DURAN ŞAHIS, BİR KADININ YOLUNU KESİP PARA ALDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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