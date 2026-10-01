Adana'da yaş sebze ve meyve halinde yangın 22 iş yerini kullanılamaz hale getirdi

Akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Vedat Dalokay Yaş Sebze ve Meyve Hal Kompleksi'nde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İlk belirlemelere göre alevler bir iş yerinden başlayıp, çevredeki sebze ve meyve kasalarının da tutuşmasıyla hızla yayıldı ve toplam 22 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yangın çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı. Müdahaleye orman ekipleri ve TOMA da destek verdi. Ekipler yangını kontrol altına almayı başarırken, şu an bölgede yoğun soğutma çalışmaları yürütülüyor.

Hasar ve belirsizlik:

Yetkililer yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini bildirdi; alevlerin özellikle kasalar ve ambalaj malzemeleri nedeniyle hızlı yayıldığı ifade edildi. Olayda iş yerlerinin büyük bölümü küle dönmüş durumda; zarar gören işletmelerin tam bilançosu ile ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Arama, söndürme ve soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yetkililer bölgedeki hasarı ve yangının kesin çıkış nedenini açıklayacak. Şu aşamada can kaybı veya yaralanma bilgisi kamuoyuna iletilmedi.

ADANA’DA SEBZE VE MEYVE HALİNDEKİ BİR İŞ YERİNDE BAŞLAYAN YANGIN 14 İŞ YERİNE DAHA SIÇRADI. 15 İŞ YERİ KÜLE DÖNERKEN EKİPLERİN YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR.