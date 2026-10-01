Dolar 49,0947 +0,16%
Euro 55,3036 -0,43%
Bist 12.249,04 +2,53%
Altın Gram 6.636,04 +0,42%
EUR/USD 1,1246 -0,78%
Brent Petrol 102,28 +4,34%
--°

Adana'da yaş sebze ve meyve halinde yangın 22 iş yerini kullanılamaz hale getirdi

Seyhan'daki Vedat Dalokay Yaş Sebze ve Meyve Hal Kompleksi'nde başlayan yangın 22 iş yerini küle çevirdi; itfaiye, orman ekipleri ve TOMA müdahalesi sürüyor.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 22:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Adana'da yaş sebze ve meyve halinde yangın 22 iş yerini kullanılamaz hale getirdi

Adana'da yaş sebze ve meyve halinde yangın 22 iş yerini kullanılamaz hale getirdi

Akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki Vedat Dalokay Yaş Sebze ve Meyve Hal Kompleksi'nde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İlk belirlemelere göre alevler bir iş yerinden başlayıp, çevredeki sebze ve meyve kasalarının da tutuşmasıyla hızla yayıldı ve toplam 22 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Müdahale ve güvenlik önlemleri:

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yangın çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı. Müdahaleye orman ekipleri ve TOMA da destek verdi. Ekipler yangını kontrol altına almayı başarırken, şu an bölgede yoğun soğutma çalışmaları yürütülüyor.

Hasar ve belirsizlik:

Yetkililer yangının çıkış nedeninin henüz belirlenemediğini bildirdi; alevlerin özellikle kasalar ve ambalaj malzemeleri nedeniyle hızlı yayıldığı ifade edildi. Olayda iş yerlerinin büyük bölümü küle dönmüş durumda; zarar gören işletmelerin tam bilançosu ile ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Arama, söndürme ve soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yetkililer bölgedeki hasarı ve yangının kesin çıkış nedenini açıklayacak. Şu aşamada can kaybı veya yaralanma bilgisi kamuoyuna iletilmedi.

ADANA’DA SEBZE VE MEYVE HALİNDEKİ BİR İŞ YERİNDE BAŞLAYAN YANGIN 14 İŞ YERİNE DAHA SIÇRADI. 15 İŞ...

ADANA’DA SEBZE VE MEYVE HALİNDEKİ BİR İŞ YERİNDE BAŞLAYAN YANGIN 14 İŞ YERİNE DAHA SIÇRADI. 15 İŞ YERİ KÜLE DÖNERKEN EKİPLERİN YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMASI SÜRÜYOR.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Zimmet iddialarıyla yürütülen Bolu soruşturmasında beş tutuklama
images

Birecik'te çarpışma: hurdaya dönen araçtan 1 ölü, 7 yaralı
images

Birecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
images

Aksaray yollarında jandarma üç kollu denetim

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Birecik'te çarpışma: hurdaya dönen araçtan 1 ölü, 7 yaralı

Birecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Aksaray yollarında jandarma üç kollu denetim

Trabzonspor hazırlık maçında son dakikada golle yenildi

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı